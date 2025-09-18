En
با چقدر پول احساس خوشبختی می‌کنیم؟

تحقیقات در دهه‌های اخیر بین‌المللی ثابت کرده‌اند که اهداف مادی (یعنی آنچه مربوط به جمع‌آوری ثروت و دارایی صرفاً برای مقام است) در واقع، باعث کاهش رفاه و حس خوشبختی می‌شوند. زیرا این گونه تلاش‌ها اغلب از احساس کمبود عزت نفس یا مقایسه‌های منفی با دیگران سرچشمه می‌گیرند، و همیشه کسانی برای مقایسه کردن وجود دارند.
با چقدر پول احساس خوشبختی می‌کنیم؟

به گزارش تابناک؛ یک مطالعهٔ آمریکایی در سال ۲۰۱۰ نشان داد که رفاه روانی تا سقفی حدود ۷۵ هزار دلار در سال افزایش می‌یابد؛ با در نظر گرفتن تورم و هزینهٔ زندگی کنونی، این مقدار به حدود ۱۱۱ هزار دلار ارتقا یافته است. اما این عدد بستگی دارد به منطقه‌ای که زندگی می‌کنید و هزینه‌های محل زندگی.

در مطالعه‌ای در سال ۲۰۲۲، به بیش از ۲۰۰ نفر از کشور‌های برزیل، اندونزی، کنیا، استرالیا، کانادا، ایالات متحده و بریتانیا مبلغی به صورت تصادفی داده شد (۱۰ هزار دلار)؛ این مطالعه نشان داد که برای کسانی که درآمد پایین‌تری دارند، افزایش قابل توجهی در خوشبختی اتفاق می‌افتد، اما حتی برای کسانی با درآمد متوسط رو به بالا، تا سقف حدود ۱۲۳ هزار دلار در سال، پول می‌تواند تأثیر محسوس داشته باشد.

یکی دیگر از نتایج مهم این است که ارزش‌گذاری زمان و روابط انسانی تأثیر بیشتری بر خوشبختی دارد: داشتن زمان آزاد، انجام فعالیت‌هایی که دوست داریم، بودن با عزیزان، تجربیات به جای خرید اشیاء، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

در نهایت، وقتی نابرابری اقتصادی افزایش می‌یابد، مشکلات اجتماعی هم تشدید می‌شوند: جرم و جنایت، مصرف مواد مخدر و الکل، اضافه وزن (غذا‌های مغذی کمتر مقرون به صرفه‌اند)، کاهش اعتماد اجتماعی و سلامت کلی جامعه. کسانی که ثروت بسیار زیادی دارند، لزوماً خوشحال‌تر یا راضی‌تر نیستند اگر هزینهٔ زیادی برای به دست آوردن آن پرداخته باشند.

