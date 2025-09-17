چین جنگنده مشهور خود را تبدیل به پهپاد کرد

به گزارش تابناک به نقل از گجتنیوز، این جنگنده که نسخه تولید تحت لیسانس میگ-۱۹ شوروی است، زمانی ستون اصلی نیروی هوایی ارتش آزادیبخش خلق چین بود و حالا پس از خارج شدن از خدمت رزمی، نقشی جدید پیدا کرده است.
بر اساس منابع چینی، برای تبدیل این جنگنده به پهپاد، تغییرات گستردهای روی آن انجام شده است. سیستمهای تسلیحاتی توپی، مخازن سوخت خارجی و صندلیهای پرتاب حذف شدهاند. همچنین این هواپیما مجهز به سیستم کنترل پرواز خودکار، خلبان خودکار، پایلونهای بال اضافی و سیستم ناوبری تعقیب زمین شده است.
گفته میشود این نسخه بهروزشده پهپاد J-۶ اولین پرواز بدون سرنشین خود را در سال ۱۹۹۵ انجام داده است. از آن زمان، این هواپیما در نقشهای مختلفی از جمله هدف تمرینی و پلتفرم شبیهسازی تهدید مورد استفاده قرار گرفته است.
طبق جزئیات ارائه شده در نمایشگاه، پهپاد J-6 میتواند هم به عنوان هواپیمای تهاجمی و هم به عنوان هدف تمرینی عمل کند و از تمرینهای شبیهسازی شده و رزمایشهای تیر زنده پشتیبانی کند. این پهپاد ظاهراً برای آموزش خلبانان جنگنده و همچنین نیروهای زمینی که با توپخانه پدافند هوایی، سیستمهای موشکی هدایتشونده راداری و سنسورهای ردیابی کار میکنند، مورد استفاده قرار میگیرد.
چین ذخیره بزرگی از جنگندههای J-6 بازنشسته اما قابل پرواز در اختیار دارد. تصمیم به تبدیل آنها به پلتفرمهای بدون سرنشین میتواند دو هدف را محقق سازد: آمادهسازی خدمه پدافند هوایی از طریق تمرین واقعگرایانه و همچنین اشباع سیستمهای دفاع هوایی دشمن با طعمههای کمهزینه و مصرفشدنی.
