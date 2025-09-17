مقایسه درآمد مردم ایران با کشورهای منطقه

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز؛ بر اساس دادههای صندوق بینالمللی پول برای سال ۲۰۲۴، درآمد سرانه ایران بر اساس برابری قدرت خرید (PPP) در ۱۶/۲۲۴ دلار تخمین زده میشود.
این رقم را باید در کنار اعداد مربوط به همسایگان جنوبی قرار داد: امارات متحده عربی با درآمد سرانه حدود ۹۰ هزار دلار، قطر با بیش از ۱۳۰ هزار دلار، عربستان سعودی با حدود ۶۸ هزار دلار، و حتی بحرین و کویت با ارقامی بهمراتب بالاتر از ایران.
شاید عبرتآموزترین مقایسه، بررسی مسیر ایران و ترکیه باشد. این دو کشور با جمعیت و ساختار اقتصادی نسبتاً مشابه، در دهه ۱۹۷۰ در سطح رفاهی نزدیکی قرار داشتند و ایران حتی اندکی جلوتر بود. اما از دهه ۱۹۸۰، مسیرها از هم جدا شد.
درآمد سرانه ترکیه با وجود بحرانهای مقطعی، روندی صعودی و پایدار را طی کرده و امروز به ۴۳/۹۳۲ دلار رسیده است؛ یعنی بیش از دوبرابر سطح درآمدی ایران.
