گزارش های مردمی به تابناک نشان می دهد در شرایطی که شرکت راه آهن اقدام به پیش فروش بلیط های قطار برای مهرماه کرده است، اما آژانس های مسافرتی در تخلفی آشکار اقدام به گران کردن این بلیط ها می کنند، آن هم بدون آنکه جریمه شوند.

چند سالی است که ورود آژانس های مسافرتی به پیش فروش بلیط های قطار و هوایی منجر به واسطه گری این شرکت‌ها و جهت دهی افزایشی برای قیمت بلیت‌ها شده است؛ موضوعی که نظارتی بر آن نیست و قیمت بلیت تخصیصی یافته دولت به مردم عادی نمی‌رسد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، تاریخ پیش فروش بلیط قطار مهر ۱۴۰۴ در حالی مشخص شد که مسافران می‌توانند از طریق اینترنتی و حضوری نسبت به خرید بلیط اقدام کنند؛ این درحالی است که آژانس‌های مسافرتی چندسالی است که با خرید چارتری بلیط های قطار با قیمت مناسب چندین مشکل برای متقاضیان این حوزه ایجاد کرده اند؛ نخست اینکه با خرید چارتری بلیط های قیمت مناسب قطار، باعث می شوند تا متقاضیان مجبور به تهیه بلیط های گران تر قطار شوند. از سویی دیگر با انحصار در بلیط های قیمت مناسب قطار، احتمال اینکه با تبانی، موجب افزایش قیمت آن شوند، بسیار است.

قیمت پایین بلیت قطار در مقایسه با سایر وسایل حمل‌ونقل عمومی، تقاضا را برای آن افزایش داده است؛ این درحالی است که زمانی که تقاضا از عرضه بیشتر شود فرصت برای سوءاستفاده و فروش با قیمت بالاتر ایجاد می‌شود.

تخلف در روز روشن بدون آنکه جریمه شوند

به نظر می رسد نهاد‌های نظارتی به اندازه کافی بر عملکرد آژانس‌های مسافرتی نظارت نمی‌کنند تا مطمئن شوند بلیتط ها را با قیمت مصوب و عادلانه به فروش می‌رسانند؛ حتی اگر قوانینی برای مقابله با گران‌فروشی وجود داشته باشد، به دلیل اجرای ضعیف، آژانس‌ها می‌توانند به راحتی از آن تخلف کرده و جریمه نشوند.

به گزارش تابناک، مشکل اصلی در گرانی بلیط ها بیش از همه به نبود یک سیستم مدیریتی و نظارتی جامع برمی‌گردد که به جای اینکه هم زمان مدیریت عرضه و تقاضا داشته باشد یا آنکه سهمیه مشخصی برای آژانس‌ها در نظر بگیرد تا سهمیه مردم عادی محفوظ بماند و از سوء استفاده‌های احتمالی جلوگیری کند عمده سهمیه‌ها را بدون در نظرگرفتن ملاحظاتی برای فروش در اختیار آژانس های مسافرتی قرارمی دهد.