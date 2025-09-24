En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
یک نماینده مجلس در گفت‌وگو با «تابناک»:

وزیر کار استیضاح شود، می‌افتد/ نمایندگان دل خوشی از میدری ندارند!

عضو کمیسیون امنیت ملی تاکید کرد که چنانچه استیضاح وزیر کار وصول شود و به صحن مجلس بیاید قطعا استیضاح رای می آورد و وی خواهد افتاد .
کد خبر: ۱۳۲۹۰۴۹
| |
2062 بازدید
|
۱۷

وزیر کار استیضاح شود، خواهد افتاد/نمایندگان دل خوشی از میدری ندارند

امیر حیات‌مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک درباره استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اظهار داشت: «استیضاح در حال حاضر در مرحله جمع‌آوری امضاست و جو مجلس به نفع استیضاح وزیر است. بعد از تعطیلات مجلس بار دیگر بحث استیضاح مطرح خواهد شد. در حال حاضر حدود ۵۸ امضا جمع‌آوری شده و تلاش بر این است که تعداد امضاها بیشتر شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: «وزیر کار اگر به مجلس بیاید و استیضاح انجام شود، قطعاً  خواهند افتاد، چراکه نمایندگان مجلس دل خوشی از وزیر کار ندارند.»

حیات‌مقدم در پاسخ به این سؤال که احتمال استیضاح وزیر کار زیاد است یا خیر، پاسخ داد: «من خودم مدعی استیضاح وزیر کار هستم، چون تخلفات زیادی صورت گرفته که از جمله تخلفات وی این است که آدم‌های نااهل و متخلف را به کار گرفته و بیشترین تغییرات را در حوزه مدیران میانی در وزارت کار داشته‌ایم که این‌ها رد صلاحیت شده بودند. از افراد حزب منحله مشارکت استفاده کرده؛ گرچه خودش هم مشارکتی بوده و توبه کرده اما گویا وی به اصلش برگشته است. وی تعهد داده بود که سیاسی‌کاری نکند، اما تمام تعهداتی که داده بود را زیر پا گذاشته است.»

نماینده مردم ماهشهر، امیدیه، هندیجان، بندرامام و جولکی در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که مخالفت برخی از نمایندگان اصولگرا و اصلاح‌طلب با وزیر کار در استیضاح چه تأثیری می‌تواند داشته باشد، افزود: «من به‌خاطر جو مجلس این موضوع را سیاسی دنبال نمی‌کنم و به اصلاح‌طلب و اصولگرا کاری ندارم. عملکرد وی برای ما مهم است. درست است که وی یکسری مسائل سیاسی هم دارد و قول داده بود مسائل سیاسی را دخالت ندهد، اما الان فقط دارد سیاسی‌کاری می‌کند. دلیلش هم این است که او طبق ماده ۶ قانون برنامه هفتم تکالیفی در زمینه اشتغال دارد اما تاکنون یک جلسه هم برای این موضوع نگذاشته و گزارشی به مجلس نداده که این آقا چه کار کرده است. همین ماده ۶ قانون برنامه هفتم به‌عنوان تبصره ۱۵ در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ آمده، اما باز گزارشی نداده است.

حیات مقدم تصریح کرد: از برنامه هفتم توسعه حدود یک‌سال می‌گذرد و وزیر کار در زمینه اشتغال - که اصلی‌ترین چالش جوانان کشور است - هیچ کاری نکرده است. وزیر باید به مجلس بیاید و به نمایندگان مردم توضیح دهد که چه‌کاره است؟»

وی در پایان درباره واگذاری تعدادی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار هشدار داد و گفت: «ما دنبال این هستیم بدانیم این شرکت‌ها به چه اشخاصی واگذار شده است. ابهاماتی وجود دارد که باید وزیر در مجلس پاسخگو باشد.»

17 شهریور ماه بود که «عباس گودرزی» سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: طرح استیضاح احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۵۸ امضا به هیئت‌رئیسه مجلس ارجاع شده است. بررسی عملکرد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش‌تر در دستور کار جلسه علنی روز سه‌شنبه ۲۱ اسفندماه سال گذشته قرار داشت. در آن جلسه، سؤال کتبی کامران غضنفری نماینده تهران به همراه ۳۸ نماینده دیگر درباره «علت برخی جابه‌جایی‌های مشکوک در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» مطرح شد.
اشتراک گذاری
برچسب ها
امیر حیات مقدم استیضاح وزیر کار احمد میدری کمیسیون امنیت ملی مجلس
دبیر و کشتی‌گیران، تاج را به وجد آوردند/ اطمینان قلعه‌نویی از صعود در جام‌جهانی و چند ابهام
نگاهی به پدیده "کلثوم اکبری"؛ چرا زنان قاتل نامرئی‌اند؟
پاسخ محکم و عقلانی ایران به مکانیسم ماشه / شعارهای هزینه‌زا کنار گذاشته می‌شود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
10
پاسخ
استیضاح بشه که چی بشه؟؟؟!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
باید جایی که ازش پست و مقام میخان بده دیگه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
18
پاسخ
والاماهم دلخوشی ازوزیرکارکه هیچ ازشماکه باکمترین رای شدیدنماینده ملت نداریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
15
پاسخ
نماينده هاي كيان؟
ناشناس
|
France
|
۰۶:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
10
پاسخ
مگر به دلخوش داشتن و یا نداشتن نمایندگان باید وزرا را استیضاح کنند!!!!؟؟؟ وقتی کارخانجات بعلت قطع برق کاهش نیرو دارند و برخی کارخانجات دیگر بدلیل مقررات دست و پا گیر و مالیاتی رو به تعطیلی می رود ایشان چطور استخدام و جذب کند شما نمایندگان محترم قانون بگذارید پیر مردها بروند خانه با حقوق مکفی تا جا برای جذب جوانان باز شود با دست بسته انتظار شنا از ایشون دارید. یک فرد بالای 70 سال همچنان در 10 سازمان و شرکت با حقوق آنچنانی کار می کند بعد کسی اعتراض کند میگویند شرکت خصوصی است .مگر شرکتهای مادر تخصصی و اصلی کشور همچون شرکتهای تابعه نفت خصوصی میتواند باشد . ای سلیم آب ز سر چشمه ببند که چو پر شد نتوان بستن جوی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
وزیر تعاون کار در یکسال اخیر بیش از سه بار مدیران عامل تاپیکو و صندوق بازنشستگی کشوری و ... را تغییر داده است و هنوز تکلیفش با خودش مشخص نیست
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
13
پاسخ
آدمهای نماینده ها از سمتشان برداشته

نماینده ها حرفسون اینه آدمهای ما باید باشند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
13
پاسخ
مردم هم دل خوشی از نمایندگان ندارند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
16
پاسخ
چقد سهم خواهی بابا چه میخواهید از جان وزیران بدبخت ها همینجوری هم آلاخون بالاخون هستند نماینده هم هر روز یک خواسته شخصی ازشون دارند این چه بساطیه واسه ملت درست کردید. بخدا تا جایی که ما میبینیم همه حرف های نماینده فقط واسه منافع شخصی و گروهی خودشون هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
7
پاسخ
ما هم دلحوشی از وزیر کار نداریم .اما عدم دلخوشی ما بدلیل مشکلات و تصمیات حرفه ای مانند ادغام صندوق بازنشستگی کشوری و فولاد است. اما دغدغه شما جناحی است که ربطی به عملکرد وزیر ندارد و برای شما اهمیت ندارد .
آقای مدعی !! هرچه کمتر حرف بزنید و در امور کمتر دخالت کنید به نفع مردم کشور است.
این را بعنوان یک شهروند ایرانی و نسبتاً آگاه عرض می کنم .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
11
پاسخ
با استیضاح معلوم نیست کار درست شود همتی را استیضاح کردید چه شد .
برای خود نمایی راههای دیگری هم هست .
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۰۹:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
البته در این چند سال به این نتیجه رسیدیم هر کجا بی مدیرباشد کار بهتر انجام میگردد و مشکلات جدید حداقل دیگر ایجاد نمی شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
17
پاسخ
سهم خواهی نمایندگان تمامی ندارد
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۶۳ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۴۸ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۱۹ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۲ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۸ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۷ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۱ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۹ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۶۷ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۳ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۸ نظر)
تعجب و خجالت زن آلمانی از هیتلر گفتن ایرانی‌ها  (۴۸ نظر)
ضرب الاجل ایران برای اروپا/ ملاقات سرنوشت ساز پزشکیان در نیویورک  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005ZkH
tabnak.ir/005ZkH