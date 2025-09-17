En
تنها راه صعود شاگردان پیاتزا

تیم ملی والیبال ایران در سومین و آخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی رقابت‌های قهرمانی مردان ۲۰۲۵ به مصاف فیلیپین می‌رود، تیمی که با امتیاز میزبانی و ۲۰ هزار تماشاگر مقابل ایران صف آرایی خواهد کرد.
به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی فدراسیون والیبال؛ بیست و یکمین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان جهان از روز جمعه ۲۱ شهریور با حضور ۳۲ تیم در مانیل آغاز شد. تیم‌ملی والیبال ایران که در دیدار‌های اول و دوم خود یک برد و یک شکست تجربه کرده است، از ساعت ۱۳ روز پنج‌شنبه ۲۷ شهریور در سومین و آخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی قهرمانی جهان به مصاف فیلیپین می‌رود.

حضور ۲۰ هزار تماشاگر فیلیپینی در سالن برای شاگردان پیاتزا می‌تواند جو وحشتناکی را رقم بزند و مطمئنا یکی از چالش‌های آنها در این بازی محسوب می‌شود. فیلیپینی که به نوعی تیم نوظهور این رقابت‌ها لقب گرفته است، از تمامیت خود برای شکست ایران و صعود به مرحله دوم استفاده خواهد کرد تا بتوانند شگفتی را کامل کند.

تیم ملی فیلیپین تا کنون سهمیه بازی‌های المپیک، لیگ جهانی و لیگ ملت‌ها را به دست نیاورده است، اما به لطف رامون سوزارا که هم اکنون علاوه بر ریاست فدراسیون والیبال فیلیپین، مسئولیت کنفدراسیون والیبال آسیا را نیز برعهده دارد، به دنبال ماجراجویی در والیبال جهان و پیشرفت در این رشته ورزشی جذاب است.

