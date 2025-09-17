En
توضیحات جبلی در مورد شایعات خروج آرشیو صداوسیما

جبلی در پاسخ به پرسشی درباره شایعات اخیر مبنی بر خروج آرشیو صدا و سیما توسط مزدک میرزایی، گفت: اینکه به‌صورت هدفمند و در حجم گسترده چنین چیزی اتفاق افتاده باشد، دست‌کم در سال‌های اخیر اطلاعی ندارم، درباره آقای میرزایی هم چیزی در این باره نشنیده‌ام.
توضیحات جبلی در مورد شایعات خروج آرشیو صداوسیما

به گزارش تابناک به نقل از فارس، پیمان جبلی رئیس صداوسیما در پاسخ به پرسشی درباره شایعات اخیر مبنی بر خروج آرشیو صدا و سیما توسط مزدک میرزایی، گفت: شواهدی وجود دارد که بخش‌هایی از آرشیو در گذشته به‌دلیل ضعف آیین‌نامه‌های استفاده از مواد آرشیوی از سازمان خارج شده است.وی افزود: مثال ساده‌اش این است که یک تهیه‌کننده برای ساخت برنامه درخواست تصاویر آرشیوی می‌کرد و سازمان کل آن را در اختیارش می‌گذاشت. به‌تدریج و در طول زمان، حجم زیادی از این تصاویر نزد او جمع می‌شد و می‌توانست آن‌ها را منتقل کند، این ضعف در مقررات استفاده از آرشیو وجود داشت.️رئیس صداوسیما عنوان کرد: اما اینکه به‌صورت هدفمند و در حجم گسترده چنین چیزی اتفاق افتاده باشد، دست‌کم در سال‌های اخیر من اطلاعی ندارم. درباره آقای میرزایی چیزی در این باره نشنیده‌ام.

الزامات استفاده از هوش مصنوعی در تولیدات رسانه‌ای

وی همچنین در مورد استفاده از هوش مصنوعی در تولیدات رسانه‌ای، افزود: ظرفیت‌های هوش مصنوعی در حوزه رسانه به تدریج در حال کشف شدن است. با گسترش زیرساخت‌های هوش مصنوعی و گسترش بانک‌های اطلاعاتی، شیوه‌ها در حوزه رسانه در حال تغییر و تحول است. برنامه‌های خلاقانه‌ای با استفاده از هوش مصنوعی، نه فقط در رسانه ملی، بلکه در بیرون از صدا و سیما، در حال تولید است. جبلی ادامه داد: آنچه که مهم است، این بوده که به اصالت داستان و اصالت شخصیت و اصالت رویداد با استفاده از هوش مصنوعی لطمه‌ای وارد نشود؛ همچنین مخاطب مطلع باشد که این برنامه با استفاده از هوش مصنوعی تولید شده است. این فرآیند در حال ادامه پیدا کردن است. این فرآیند به صورت مستمر در مرکز هوشمندسازی صدا وسیما که به تازگی تاسیس شده است، دنبال می‌شود.رئیس سازمان صدا و سیما، تصریح کرد: در کنار تنوع استفاده رسانه‌ای از هوش مصنوعی، قواعد اخلاقی و قواعد حقوقی استفاده از هوش مصنوعی اهمیت دارد. در دنیا نیز اینگونه است. ما قواعد استفاده از هوش مصنوعی را تا حدود زیادی مبتنی بر قواعد اخلاقی و حقوقی که در دنیا به آن عمل می‌شود، تدوین کردیم و به تدریج در حال کامل شدن است. مخاطب نباید در هوش مصنوعی فریب بخورد، باید به آن اطلاع رسانی شود. وی تاکید کرد: مدرسه تلویزیونی ایران درشبکه آموزش و بقیه ظرفیت‌های صدا و سیما در سایر شبکه‌ها هم زمان با بازگشایی مدارس در خدمت جامعه آموزش و پرورش و معلمان خواهد بود. بعلاوه ما سناریو‌های مختلفی را برای استفاده حداکثری از ظرفیت رسانه ملی با وزارت آموزش پرورش طراحی کردیم. طرح مشترکی است که ان شاءالله هم زمان با بازگشایی مدارس اجرا خواهد شد.

 

