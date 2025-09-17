En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ریزش ۳۸ هزار واحدی شاخص بورس

شاخص کل بورس با ریزش ۳۸ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به ۲ میلیون و ۵۹۲ هزار واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۲۹۰۲۶
| |
374 بازدید
|
۲
ریزش ۳۸ هزار واحدی شاخص بورس

به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس با ریزش ۳۸ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به ۲ میلیون و ۵۹۲ هزار واحد رسید.

اشتراک گذاری
برچسب ها
بورس بازار بورس بازار سرمایه شاخص کل شاخص سهام خبر فوری ریزش بورس
علی علیپور لشکر تک نفره پرسپولیس؛ نقطه قوت سرخ‌ها یا آژیر قرمز!
انتقام ایرانی-آمریکایی به روایت اتحادیه جهانی کشتی/ صبوری عموزاد و تواضع اسنایدر
در غول پالایشی اصفهان چه خبر است؟ / آقای عظیمی فر خبر دارید!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ریزش بورس ادامه دارد
شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز 6 خرداد
ریزش ۲۱ هزار واحدی شاخص بورس
شاخص کل سهام در بازار امروز 5 اسفندماه
شاخص کل بورس در معاملات امروز 24 دی ماه
بورس، یکدست سبزپوش شد
شاخص کل بورس امروز ۷ خرداد ۱۴۰۴
شاخص کل بورس امروز 16 بهمن ماه
شاخص کل بورس در بازار امروز 9 تیرماه
بورس در روز کم‌نوسان هم رکورد زد
شاخص کل بورس در بازار معامله امروز 24 فروردین
رشد ۴۵ هزار واحدی شاخص کل بورس
شاخص کل بورس امروز ۱۸ اسفند ماه
پیش‌بینی بازار سهام امروز 18 تیر
شاخص کل بورس امروز 13 اسفندماه
شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز
شاخص کل بورس در معاملات امروز 20 اسفندماه
شاخص بورس امروز ۶ اسفند ماه
شاخص کل بورس در معاملات امروز 15 اسفندماه
رشد ۱۳ هزار واحدی شاخص کل بورس
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۶
0
1
پاسخ
از جنگ 12 روزه تا الان یک میلیون واحد از شاخص ریخته !!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۶
0
1
پاسخ
بهتره بگیم سقوط اقتصاد ایران.همین قدر که سرمایه های مردم تو بورس میریزه ی ضرر هم تو طلا و دلار و تورم میکنن.مگر سال سرمایه گذاری برای تولید نبود؟!
شرافت و اقتصاد و زندگی و آینده و ... همه با هم سقوط کرد
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۴۰۵ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۱۷ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۷ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۷۲ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۱ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۶۷ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۰ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۹ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۶ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۴۹ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
تصاویر جشن تولد 52 سالگی ژیلا صادقی در آمریکا  (۴۰ نظر)
مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد  (۳۷ نظر)
فاش شدن هدف اصلی حمله بعدی اسرائیل به ایران  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005Zju
tabnak.ir/005Zju