En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

لیست بازیگران احتمالی نقش کریتوس

لیست هیجان‌انگیزی از بازیگران احتمالی برای نقش کریتوس در سریال God of War فاش شده است. آیا ستاره محبوب شما شانس ایفای این نقش نمادین را خواهد داشت؟
کد خبر: ۱۳۲۹۰۲۵
| |
493 بازدید

لیست بازیگران احتمالی نقش کریتوس

به گزارش تابناک به نقل از گجت‌نیوز؛ پس از موفقیت چشمگیر سریال فال‌اوت، آمازون پرایم ویدیو با جدیت بیشتری روی توسعه اقتباس‌های لایو اکشن از بازی‌های ویدیویی کار می‌کند. یکی از مورد انتظارترین این پروژه‌ها، سریال خدای جنگ است که قرار است روایتی از بازی تحسین‌شده God of War محصول سال ۲۰۱۸ باشد. اکنون با نزدیک شدن به زمان تولید، انتخاب بازیگر نقش اصلی یعنی کریتوس در سریال God of War به یکی از داغ‌ترین بحث‌ها میان طرفداران تبدیل شده است.

به تازگی یک افشاگر معتبر به نام جان کمپی، لیستی از بازیگرانی را منتشر کرده که گفته می‌شود گزینه‌های اصلی آمازون برای ایفای این نقش هستند. در این لیست نام‌های بزرگ و آشنایی دیده می‌شود که هر کدام می‌توانند جذابیت خاصی به این شخصیت ببخشند. دیو باتیستا، جیسون موموآ، هنری کویل، جو منگنیلو و کریستوفر جاج (صداپیشه خود کریتوس) از جمله مطرح‌ترین گزینه‌ها هستند. نام‌های دیگری مانند وینستون دوک، تراویس فیمل، پل لیوسک (کشتی‌گیر معروف به تریپل اچ) و مانو بنت نیز در این فهرست حضور دارند. البته برخی از این گزینه‌ها با چالش‌هایی رو‌به‌رو هستند. برای مثال هنری کویل به دلیل برنامه کاری بسیار شلوغ با پروژه‌های دیگر آمازون از جمله Warhammer ۴۰,۰۰۰، بعید است فرصت کافی داشته باشد.

از سوی دیگر کریستوفر جاج با وجود صدای نمادین خود، به دلیل سن بالا و سابقه مصدومیت شاید نتواند از پس چالش‌های فیزیکی سنگین این نقش برآید. در این میان، سه گزینه بیش از دیگران شانس دارند. دیو باتیستا، جیسون موموآ و جو منگنیلو به دلیل فیزیک بدنی فوق‌العاده و تجربه موفق در نقش‌های اکشن، گزینه‌های ایده‌آلی برای ایفای نقش کریتوس در سریال God of War محسوب می‌شوند. موموآ و منگنیلو همچنین از محبوبیت بالایی در میان طرفداران این مجموعه برخوردار هستند.

سریال God of War هنوز تاریخ پخش مشخصی ندارد؛ اما انتظار می‌رود فیلمبرداری آن طی ماه‌های آینده آغاز شود. باید منتظر ماند و دید در نهایت کدام بازیگر تبر لویاتان را به دست خواهد گرفت.

 
اشتراک گذاری
برچسب ها
سریال
علی علیپور لشکر تک نفره پرسپولیس؛ نقطه قوت سرخ‌ها یا آژیر قرمز!
انتقام ایرانی-آمریکایی به روایت اتحادیه جهانی کشتی/ صبوری عموزاد و تواضع اسنایدر
در غول پالایشی اصفهان چه خبر است؟ / آقای عظیمی فر خبر دارید!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۴۰۵ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۱۷ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۷ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۷۲ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۱ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۶۷ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۰ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۹ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۶ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۴۹ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
تصاویر جشن تولد 52 سالگی ژیلا صادقی در آمریکا  (۴۰ نظر)
مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد  (۳۷ نظر)
فاش شدن هدف اصلی حمله بعدی اسرائیل به ایران  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005Zjt
tabnak.ir/005Zjt