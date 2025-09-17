لیست بازیگران احتمالی نقش کریتوس

به گزارش تابناک به نقل از گجتنیوز؛ پس از موفقیت چشمگیر سریال فالاوت، آمازون پرایم ویدیو با جدیت بیشتری روی توسعه اقتباسهای لایو اکشن از بازیهای ویدیویی کار میکند. یکی از مورد انتظارترین این پروژهها، سریال خدای جنگ است که قرار است روایتی از بازی تحسینشده God of War محصول سال ۲۰۱۸ باشد. اکنون با نزدیک شدن به زمان تولید، انتخاب بازیگر نقش اصلی یعنی کریتوس در سریال God of War به یکی از داغترین بحثها میان طرفداران تبدیل شده است.
به تازگی یک افشاگر معتبر به نام جان کمپی، لیستی از بازیگرانی را منتشر کرده که گفته میشود گزینههای اصلی آمازون برای ایفای این نقش هستند. در این لیست نامهای بزرگ و آشنایی دیده میشود که هر کدام میتوانند جذابیت خاصی به این شخصیت ببخشند. دیو باتیستا، جیسون موموآ، هنری کویل، جو منگنیلو و کریستوفر جاج (صداپیشه خود کریتوس) از جمله مطرحترین گزینهها هستند. نامهای دیگری مانند وینستون دوک، تراویس فیمل، پل لیوسک (کشتیگیر معروف به تریپل اچ) و مانو بنت نیز در این فهرست حضور دارند. البته برخی از این گزینهها با چالشهایی روبهرو هستند. برای مثال هنری کویل به دلیل برنامه کاری بسیار شلوغ با پروژههای دیگر آمازون از جمله Warhammer ۴۰,۰۰۰، بعید است فرصت کافی داشته باشد.
از سوی دیگر کریستوفر جاج با وجود صدای نمادین خود، به دلیل سن بالا و سابقه مصدومیت شاید نتواند از پس چالشهای فیزیکی سنگین این نقش برآید. در این میان، سه گزینه بیش از دیگران شانس دارند. دیو باتیستا، جیسون موموآ و جو منگنیلو به دلیل فیزیک بدنی فوقالعاده و تجربه موفق در نقشهای اکشن، گزینههای ایدهآلی برای ایفای نقش کریتوس در سریال God of War محسوب میشوند. موموآ و منگنیلو همچنین از محبوبیت بالایی در میان طرفداران این مجموعه برخوردار هستند.
سریال God of War هنوز تاریخ پخش مشخصی ندارد؛ اما انتظار میرود فیلمبرداری آن طی ماههای آینده آغاز شود. باید منتظر ماند و دید در نهایت کدام بازیگر تبر لویاتان را به دست خواهد گرفت.
