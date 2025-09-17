En
خنثی‌سازی مهمات در ملارد تا ساعاتی دیگر

فرماندار ملارد اعلام کرد که ساعاتی دیگر عملیات خنثی‌سازی مهمات به‌ جامانده از حمله رژیم صهیونیستی توسط نیروهای هوافضای سپاه در شهرستان ملارد انجام خواهد شد.
سید اصغر تقوی فرماندار و رئیس شورای تأمین شهرستان ملارد، از اجرای عملیات خنثی‌سازی مهمات باقی‌مانده از حمله اخیر رژیم صهیونیستی در این شهرستان خبر داد و گفت: این عملیات توسط نیروهای متخصص هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی ساعاتی آینده انجام خواهد شد و تمامی تدابیر ایمنی لازم اتخاذ شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، فرماندار ملارد با تاکید بر اینکه جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد، از مردم خواست در صورت شنیدن صداهای ناشی از اجرای عملیات، خونسردی خود را حفظ کرده و به شایعات توجه نکنند.
 

