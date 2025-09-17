پایان خونین برای اشرار طبس

سخنگوی فراجا اعلام کرد: در عملیات مشترک پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی و یگان تکاوری دیهوک در منطقه کویری حلوان، دو نفر از اشرار مسلح به هلاکت رسیده و یک نفر دیگر نیز مجروح شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سردار منتظر المهدی گفت: با اقدامات اطلاعاتی و انجام عملیات مشترک پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی و یگان تکاوری ۱۰۲ دیهوک که صبحگاه امروز ۲۶ شهریور درحوالی پاسگاه حلوان از توابع شهرستان طبس صورت گرفت، خوشبختانه دو نفر از اشرار و قاچاقچیان مسلح به هلاکت رسیده و یک نفر دیگر مجروح شد.

سخنگوی فراجا افزود: در این عملیات، علاوه بر کشف مقادیری انواع مواد مخدر و سلاح و مهمات جنگی، چند دستگاه خودرو و موتور سیکلت جا مانده از اشرار نیز کشف و ضبط شد.

سردار منتظر المهدی در پایان گفت: همکاران من در حال پاکسازی منطقه هستند و اقدامات تکمیلی اطلاع‌رسانی خواهد شد.