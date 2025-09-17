قیمت طلا، سکه، دلار در بازار امروز 26 شهریور

بازار ارز روز سه‌شنبه فعالیت خود را در کانال ۹۹ هزار تومانی آغاز کرد. در میانه روز سقف ۹۹ هزار و ۹۵۰ تومان لمس شد، اما در نهایت نرخ معاملات در سطح ۹۹ هزار و ۶۵۰ تومان بسته شد؛ افزایشی معادل ۱۰۰ تومان نسبت به روز گذشته. این تغییر کوچک اگرچه در ظاهر چشمگیر نیست، اما از منظر تحلیل بازار معنای مهمی دارد.

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز، نوسان‌های محدود اخیر نشان می‌دهد که دلار در مرز حساس صد هزار تومانی گرفتار نوعی «دودلی» شده است؛ مرزی که نه فقط یک رقم اقتصادی بلکه به‌نوعی «حیثیتی» برای سیاست‌گذار ارزی تلقی می‌شود.

تقاضای احتیاطی؛ سوخت پنهان رشد پلکانی

به باور فعالان بازار، کم‌رنگ شدن عرضه ارز و ورود تقاضای احتیاطی عامل اصلی حرکت آهسته دلار بوده است. بسیاری از خریداران خرد گمان می‌کنند نرخ‌های فعلی کف قیمتی محسوب می‌شوند، بنابراین خرید را به تعویق نمی‌اندازند. این تصور، حتی اگر پایه اقتصادی محکمی نداشته باشد، عملاً به افزایش پلکانی نرخ کمک می‌کند. کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند بانک مرکزی یا بازارساز با «ارزپاشی محدود» تلاش می‌کند دلار را پایین‌تر از صد هزار نگه دارد، اما تداوم تقاضای احتیاطی می‌تواند این سد روانی را در نهایت به چالش بکشد.

بازار در وضعیت «انتظار»؛ سناریوهای پیش رو

رفتار دلار در روزهای اخیر شباهت زیادی به بازارهای در انتظار دارد؛ حرکت‌ها نه تند و هیجانی، بلکه آرام و محدودند. تحلیلگران دو مسیر احتمالی را پیش‌بینی می‌کنند. در صورت ادامه فشار تقاضا و محدود ماندن عرضه، نرخ می‌تواند به سمت ۹۹ هزار و ۷۰۰ تومان حرکت کرده و حتی مرز ۱۰۰ هزار تومان را دوباره بیازماید. در مقابل، اگر عرضه افزایش یابد یا اخبار مثبت سیاسی منتشر شود، امکان عقب‌نشینی دلار تا محدوده ۹۸ هزار تومان وجود دارد. البته بازگشت به نرخ‌های ابتدای هفته – مثلاً ۹۷ هزار یا کمتر – در کوتاه‌مدت چندان محتمل نیست، مگر آنکه رویدادی غیرمنتظره رقم بخورد.

طلا و سکه؛ همسفر دلار و اونس جهانی

در بازار طلا و سکه نیز روز سه‌شنبه روندی افزایشی رقم خورد. سکه امامی صبح را در کانال ۹۴ میلیون تومان آغاز کرد، تا مرز ۹۵ میلیون بالا رفت، اما در پایان دوباره به محدوده ۹۴ میلیون بازگشت. این نوسان هم‌راستا با حرکت دلار و البته تقویت اونس جهانی بود. رشد بهای طلا در بازارهای جهانی که تا سطح ۳۶۹۹ دلار پیش رفت و در آستانه کانال ۳۷۰۰ دلاری قرار گرفت، سیگنال قدرتمندی به معامله‌گران داخلی داد و انتظارات افزایشی را تشدید کرد.

حباب سکه و ورود خریداران جدید

یکی از نشانه‌های مهم در بازار طلا، افزایش حباب در تمام قطعات سکه بود. این امر نشان می‌دهد که تقاضا فراتر از حد معمول بالا رفته و خریداران بیشتری وارد بازار شده‌اند. چنین رفتاری معمولاً ریسک‌پذیری معامله‌گران را بالا می‌برد، اما همزمان می‌تواند قیمت‌ها را شکننده‌تر کند. اگر دلار به زیر مرز ۹۹ هزار تومان بازگردد یا اونس جهانی اصلاح کند، بخشی از این رشدهای اخیر احتمالاً تخلیه خواهد شد.

دو متغیر کلیدی برای روزهای آینده

کارشناسان تأکید می‌کنند که مسیر بازار در کوتاه‌مدت بیش از هر چیز به دو عامل بستگی دارد: اول اینکه آیا دلار می‌تواند مرز صد هزار تومان را لمس کند یا خیر، و دوم اینکه آیا اونس جهانی طلا موفق خواهد شد کانال ۳۷۰۰ دلاری را فتح کند. در صورت تحقق این دو شرط، بازار داخلی طلا و سکه همچنان در مسیر صعودی باقی خواهد ماند و سکه امامی می‌تواند بالای ۹۵ میلیون تومان و طلای ۱۸ عیار بالای ۸.۹ میلیون تومان تثبیت شود. اما در سناریوی دیگر، اگر دلار در همین محدوده متوقف شود و عرضه تقویت گردد، امکان اصلاح محدود قیمت‌ها وجود دارد، هرچند افت به سطح‌های ۹۲ میلیون برای سکه و ۸.۶ میلیون برای طلا چندان محتمل نیست.

عامل سیاسی همچنان مهم‌ترین متغیر پنهان در رفتار بازارهاست. نبود سیگنال تازه، چه از مذاکرات ایران و آژانس و چه از بحث مکانیسم ماشه، باعث شده معامله‌گران بزرگ از انجام خرید و فروش‌های سنگین خودداری کنند و همین موضوع به شکنندگی بازار افزوده است. روز گذشته رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خواستار اجرای سریع‌تر توافق قاهره شد؛ توافقی که با میانجی‌گری مصر برای ازسرگیری بازرسی‌ها شکل گرفت. همزمان، ایران قطعنامه‌ای با حمایت چند کشور درباره ممنوعیت حمله به تأسیسات هسته‌ای به کنفرانس عمومی آژانس ارائه کرده است که قرار است روز پنج‌شنبه بررسی شود. در مقابل، وزیر انرژی آمریکا موضع سختگیرانه واشنگتن را اعلام کرد و بر برچیده شدن کامل توانمندی‌های غنی‌سازی ایران تأکید کرد.

بازاری محتاط، در آستانه تصمیم‌های بزرگ

در مجموع، بازار ارز و طلا در شرایطی قرار دارد که می‌توان آن را «حساس و انتظارمحور» نامید. دلار در آستانه مرز روانی صد هزار تومان متوقف مانده و طلا تحت‌تأثیر همزمان دلار و اونس جهانی در مسیر صعودی قرار گرفته است. دو هفته پیش رو – تا زمان روشن شدن تکلیف برخی تصمیم‌های سیاسی و سرنوشت توافق‌ها – می‌تواند تعیین‌کننده مسیر آتی بازار باشد. تا آن زمان، حرکت‌های آرام و شکننده محتمل‌ترین سناریو خواهد بود، مگر آنکه یکی از متغیرهای کلیدی سیاسی یا اقتصادی ناگهان تغییر کند.

قیمت دلار قیمت طلا قیمت سکه

دلار در آستانه مرز روانی صد هزار تومان

روز سه‌شنبه قیمت دلار آزاد معاملات را با گپ مثبت در نرخ 99 هزار و 850 تومان بازگشایی کرد و در ابتدا با افزایش تا سطح 99 هزار و 950 تومان بالا رفت و سپس با مقاومت از این مرز فاصله گرفت و در نهایت در نرخ 99 هزار و 650 تومان بسته شد.

به گفته تحلیلگران بازار ارز، حرکت دلار در روز سه‌شنبه نشان داد که مرز ۱۰۰ هزار تومان همچنان مهم‌ترین مقاومت روانی پیش‌روی بازار است.

از نگاه کارشناسان، ۹۹ هزار تومان به عنوان مرز حمایتی کوتاه‌مدت عمل می‌کند؛ اگر این سطح حفظ شود، احتمالاً دلار بار دیگر برای آزمون مقاومت ۱۰۰ هزار تومان تلاش خواهد کرد. در مقابل، شکست حمایت ۹۹ هزار تومانی می‌تواند قیمت را به سمت ۹۸ هزار و ۷۰۰ تومان یا حتی پایین‌تر هدایت کند.

به باور تحلیلگران، تقاضای احتیاطی همچنان سوخت اصلی رشدهای مقطعی بازار است، اما تا زمانی که خبر تازه‌ای در عرصه سیاسی یا اقتصادی منتشر نشود، بازار در محدوده فعلی نوسان خواهد داشت و حرکت‌های شدید تنها با عبور یا شکست سطوح کلیدی ۹۹ و ۱۰۰ هزار رقم می‌خورد.

قیمت طلای جهانی پشت دروازه ۳۷۰۰ دلار

قیمت طلای جهانی که در ابتدای روز گذشته در نرخ 3680 دلار قرار داشت با افزایش به سمت کانال 3700 دلار حرکت کرد و با ثبت رکورد جدید تا نرخ 3699 دلار بالا رفت و با مقاومت از این مرز فاصله گرفت و در محدوده 3680 دلار تا سقف این کانال در نوسان بود و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 3681 دلار در معامله بود.

به گفته تحلیلگران فنی، رفتار قیمت طلا در معاملات اخیر نشان داد که محدوده ۳۷۰۰ دلار به عنوان سد روانی و تکنیکال جدی در برابر صعود ایفای نقش می‌کند. ثبت رکورد ۳۶۹۹ دلار و عقب‌نشینی سریع تا سطح ۳۶۸۰ دلار تأییدی بر فشار فروش در این مرز است.

از نگاه تکنیکالیست‌ها، سطح ۳۶۷۰ دلار نخستین حمایت کوتاه‌مدت محسوب می‌شود و تا زمانی که این کف از دست نرود، شانس آزمون دوباره مقاومت ۳۷۰۰ دلار وجود دارد. در صورت شکست این مقاومت، بازار می‌تواند راه خود را به سمت اهداف بالاتر همچون ۳۷۲۵ و ۳۷۵۰ دلار باز کند.

اما در سناریوی منفی، از دست رفتن حمایت ۳۶۷۰ دلار می‌تواند طلا را به سوی سطوح پایین‌تر یعنی ۳۶۵۰ و حتی ۳۶۳۰ دلار سوق دهد. به باور تحلیلگران، نوسان فعلی طلا بین حمایت و مقاومت یادشده، بازتابی از انتظار معامله‌گران برای داده‌های کلان اقتصادی و سیاست‌های احتمالی فدرال‌رزرو است.

قیمت طلای آبشده در کانال ۳۸ میلیون تومان

روز گذشته قیمت طلای آبشده معاملات را با گپ مثبت در کانال 38 تومان و در نرخ 38 میلیون و 50 هزار تومان آغاز کرد و در ابتدا در همین محدوده در معامله بود و سپس با روند صعودی تا سطح 38 میلیون و 300 هزار تومان بالا رفت و در نهایت در نرخ 38 میلیون و 190 هزار تومان بسته شد.

از نگاه کارشناسان، در صورت حفظ حمایت ۳۸ میلیون تومان، احتمال تلاش دوباره برای عبور از مقاومت ۳۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تا ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان وجود دارد؛ شکست این سد می‌تواند اهداف بالاتری چون ۳۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را فعال کند.

اما اگر حمایت ۳۸ میلیون تومان از دست برود، مسیر اصلاحی به سمت سطوح ۳۷ میلیون و ۷۰۰ هزار و حتی ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هموار خواهد شد.

به باور تحلیلگران، نوسان فعلی طلای آبشده میان حمایت و مقاومت کلیدی، نشانگر فضای محتاطانه معامله‌گران است؛ جایی که اخبار سیاست پولی و تغییرات نرخ ارز می‌تواند کاتالیزور حرکت بعدی باشد.

قیمت طلای 18 عیار در کانال 8.8 میلیون تومانی

هر گرم طلای 18 عیار معاملات خود را با گپ مثبت، یک کانال بالاتر و در نرخ 8 میلیون و 783 هزار تومان استارت زد و در نیمه اول معاملات در سقف این کانال در معامله بود و در نیمه دوم معاملات با افزایش وارد کانال 8.8 میلیون تومان شد و تا سطح هشت میلیون و 841 هزار تومان بالا رفت و در پایان در نرخ هشت میلیون و 816 هزار تومان بسته شد.

قیمت سکه امامی در میانه نبرد ۹۴ و ۹۵ میلیون تومان

روز سه‌شنبه قیمت سکه امامی معاملات را با گپ مثبت یک کانال بالاتر و در نرخ 93 میلیون و 400 هزار تومان آغاز کرد و با روند صعودی در پی افزایش قیمت طلا و دلار، دو کانال بالا رفت و وارد کانال 95 میلیون تومان شد و تا سطح 95 میلیون و 300 هزار تومان بالا رفت و از این مرز با مقاومت روبه‌رو شد و تغییر مسیر داد. قیمت سکه امامی با کاهش به کانال 94 میلیون تومان برگشت و در نرخ 94 میلیون و 900 هزار تومان بسته شد.

به گفته معامله‌گران فنی، جهش اولیه سکه امامی در روز سه‌شنبه و ورود آن به کانال ۹۵ میلیون تومان بیش از آنکه حاصل تقاضای جدید باشد، تحت‌تأثیر رشد هم‌زمان طلا و دلار رخ داد.

کارشناسان فنی می‌گویند سطح ۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نخستین حمایت کوتاه‌مدت محسوب می‌شود؛ حفظ این محدوده می‌تواند زمینه‌ساز تلاش دوباره برای عبور از مقاومت ۹۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شود. در صورت شکست این سطح، اهداف بالاتر همچون ۹۶ میلیون تومان نیز روی نقشه معامله‌گران قرار خواهد گرفت.

اما در سناریوی نزولی، از دست رفتن حمایت ۹۴ میلیون تومان می‌تواند اصلاح عمیق‌تری را تا حوالی ۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رقم بزند.

به باور معامله‌گران، با توجه به حساسیت بازار به نوسانات هم‌زمان انس جهانی طلا و نرخ دلار آزاد، حرکات بعدی سکه بیش از هر زمان دیگری به تحولات بیرونی وابسته است و نوسانات میان دو مرز ۹۴ و ۹۵ میلیون، صحنه اصلی جدال کوتاه‌مدت معامله‌گران خواهد بود.

افزایش قیمت سکه‌های خرد

قیمت نیم سکه معاملات خود را با گپ مثبت در نرخ 48 میلیون و 200 هزار تومان استارت زد و با افزایش در نرخ 48 میلیون و 700 هزار تومان بسته شد.

قیمت ربع سکه نیز معاملات خود را با گپ مثبت در نرخ 27 میلیون و 900 هزار تومان استارت زد و در ادامه بین محدوده بازگشایی و 28 میلیون و 200 هزار تومان در نوسان بود و در نهایت در نرخ 28 میلیون تومان بسته شد.

هر سکه گرمی هم با گپ مثبت در نرخ 15 میلیون و 400 هزار تومان بازگشایی کرد و با افزایش در میانه این کانال معاملات را به پایان برد.