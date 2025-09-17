En
دولت لبنیات را از دسترس مردم خارج می‌کند

گرانی لبنیات موجب شده تا این محصول به تدریج از سفره خانوار حذف شود. به گفته رئیس اتحادیه فرآورده‌های لبنی کشور، گرانی لبنیات به دلیل افزایش صادرات شیر خشک همچنان ادامه دارد.
کد خبر: ۱۳۲۹۰۰۲
| |
672 بازدید
|
۵
دولت لبنیات را از دسترس مردم خارج می‌کند

لبنیات نه تنها از مهم‌ترین محصولات مغذی و پرمصرف در سبد خانوار‌ها به شمار می‌رود، بلکه سرانه مصرف آن نیز ارتباط مستقیمی با رفاه و سلامت کشور‌ها دارد. اهمیت محصولات لبنی در سلامت افراد و سودآوری صنایع لبنی سبب شده تا سالانه میلیارد‌ها تن شیر در سراسر جهان تولید و به محصولات لبنی تبدیل شود؛ اما گرانی های چند باره این محصولات در کشور موجب شده تا دهک‌های پایین درآمدی قادر به مصرف آن نباشند. 

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، علی احسان ظفری، رئیس اتحادیه فرآورده‌های لبنی کشور در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به افزایش قیمت شیر خام در هفته‌های اخیر، گفت: گرانی لبنیات به دلیل افزایش قیمت شیر خام همچنان ادامه دارد. 

وی در مورد دلیل افزایش قیمت شیر خام، گفت: شیر خام ماده اولیه تولید شیر خشک است. تولیدکنندگان شیر خشک، شیر خام را با قیمت‌های بالاتر از معمول از دامداران خریداری می‌کنند و دامداران برای سود بیشتر، شیر خام را به کارخانه‌های تولید شیر خشک می‌فروشند نه تولیدکنندگان محصولات لنبی. به همین دلیل، شاهد افزایش قیمت شیر خام به ویژه در هفته‌های اخیر هستیم. 

افزایش قیمت لبنیات به دلیل سیاست‌های اشتباه دولت 

رئیس اتحادیه فرآورده‌های لبنی کشور با بیان اینکه هر روز شاهد افزایش قیمت لبنیات به دلیل افزایش قیمت تمام شده آن هستیم، گفت: سیاست‌های اشتباه دولت که اجازه صادرات شیر خشک را داده موجب نوسان قیمت‌ها شده است. 

وی ادامه داد: عملا به سمتی می‌رویم که لبنیات را از سفره مردم به طور کلی حذف کنیم و فقط به تولید شیر خشک و صادرات آن برگردیم. 

افزایش قیمت لبنیات ادامه دارد!

رئیس اتحادیه فرآورده‌های لبنی کشور با اشاره به دلایل افزایش صادرات شیر خشک در ماه‌های اخیر، گفت: جذابیت صادرات شیر خشک به دلیل افزایش قیمت دلار برای تولیدکنندگان بیشتر شده و به همین دلیل، تولیدکنندگان شیر خشک، شیر خام را با قیمت بالاتری خریداری می کنند تا صادرات خود را افزایش دهند. 

ظفری ادامه داد: دامداران هم به دلیل این موضوع ترجیح می دهند شیر خام را به آنها بفروشند تا تولیدکنندگان صنایع لبنی. 

 وی با بیان اینکه تولیدکنندگان لبنیات به دلیل افزایش قیمت تمام شده محصولات مجبور به افزایش قیمت هستند، گفت: با این وضعیت، گرانی لبنیات ادامه خواهد داشت. 

گرانی لبنیات قیمت لبنیات شیر خام شیر خشک دامداران خبر فوری دامداری افزایش قیمت قیمت شیر
رودربایستی پزشکیان در انتخاب کابینه کشور را گرفتار کرد / تا دیر نشده مردم را حفظ کنید! / اعتدال صراط مستقیم و تندروی تیشه به ریشه انسجام می‌زند
با بیانیه نمی‌شود جلوی تجاوز اسرائیل را گرفت/اگر صهیونیسم مهار نشود همه کشورها در معرض تهدیدند/ناتوی اسلامی؛ راه مقابله با تجاوزات صهیونیستی
پشت پرده اصرار وزارت جهاد کشاورزی به کشت فراسرزمینی/ نگران معیشت مردم هستید یا سنگ عده‌ای را به سینه می‌زنید؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۶
0
7
پاسخ
دولت ؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Germany
|
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۶
0
4
پاسخ
دولت لبنیات را از دسترس مردم خارج می‌کند
دستاوردی بی سابقه از دولت پزشکیان در کل دنیا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۶
0
4
پاسخ
یادمه چند سال پیش ولایتی یه مصاحبه کرد گفته بود مردم ما باید از مردم یمن یاد بگیرن. اونا لنگ میبندن با نون خشک در دهان دارن مبارزه میکنند. پیش بینی درستی بود
در حال انفجار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۶
0
3
پاسخ
دولت در ایران فقط مزاحم و دردسر برای مردم است.
نبودن اینان و عدم دخالتشان در امور کشور به نفع مردم است.
وای به حال مردم وای به حال مردم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۶
0
1
پاسخ
تماما دولت و دیگران به سمتی دارند میروند که همه چی را از دسترس مردم خارج کنند. الله برکت الله
