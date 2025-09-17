En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تصاویر جنجالی از ترامپ در انگلیس همزمان با سفرش

پلیس انگلیس نیز از بازداشت چهار نفر در خصوص این پرونده خبر داده است.
کد خبر: ۱۳۲۸۹۹۱
| |
4 بازدید
تصاویر جنجالی از ترامپ در انگلیس همزمان با سفرش

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ تصاویر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کنار جفری اپستین، میلیاردر بدنام (سرکرده یک باند قاچاق دختران زیر سن قانونی) بر روی دیوار کاخ سلطنتی ویندسور در انگلیس در آستانه سفر وی به این منطقه نقش بست.

پلیس انگلیس نیز از بازداشت چهار نفر در خصوص این پرونده خبر داده است.

در تصاویر پخش شده روی دیوار کاخ مذکور، پرونده ارتباط ترامپ با اپستین نمایش داده شده است. معترضان انگلیسی همچنین تصاویر اپستین با برادر پادشاه این کشور را نیز به نمایش درآوردند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ترامپ جفری اپستین باند قاچاق قاچاق دختران کاخ سلطنتی انگلیس خبر فوری
رودربایستی پزشکیان در انتخاب کابینه کشور را گرفتار کرد / تا دیر نشده مردم را حفظ کنید! / اعتدال صراط مستقیم و تندروی تیشه به ریشه انسجام می‌زند
با بیانیه نمی‌شود جلوی تجاوز اسرائیل را گرفت/اگر صهیونیسم مهار نشود همه کشورها در معرض تهدیدند/ناتوی اسلامی؛ راه مقابله با تجاوزات صهیونیستی
پشت پرده اصرار وزارت جهاد کشاورزی به کشت فراسرزمینی/ نگران معیشت مردم هستید یا سنگ عده‌ای را به سینه می‌زنید؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سَر و سِر معشوقه بیل‌گیتس با جاسوس روس
صنعت تکنولوژی: صفحه تلویزیون خود را بچشید
سرکرده باند قاچاق دختران ایرانی به اربیل دستگیر شد
ماسک ترامپ را تهدید کرد!
حادثه امنیتی در اقامتگاه خاندان سلطنتی انگلیس
دستگیری اعضای باند قاچاق ۲۱ هزار گوشی تلفن همراه
موضع تازۀ نخست وزیر انگلیس دربارۀ ترامپ
حذف نام ترامپ از پرونده قاچاقچی جنسی کودکان
ردپای مجری معروف در پرونده جفری‌‌اپستین
انهدام باند قاچاق احشام در شیراز با ۹۸۰ گوسفند
جزئیات گروگانگیری باند بین‌المللی قاچاق انسان در تهران
لیست شرم آور جفری اپستین؛ نام چه کسانی در اسناد پرونده قاچاقچی جنسی دیده می‌شود؟
پول ملکه بریتانیا از کجا می‌آید؟
شکايت سنگين ترامپ از نيويورک تايمز
وزیرخارجه انگلیس: ترامپ یک فرصت است
جزئیات تازه از باند بین‌المللی قاچاق اعضای بدن در تهران
پای ترامپ در پرونده اپستین گیر افتاد
بازداشت فرد حامل شوکر در کاخ سلطنتی انگلیس
محکومیت متهمان باند بزرگ قاچاق دختران
انهدام دو باند قاچاق و توزیع مواد مخدر در تهران
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۴۰۲ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۱۷ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۷ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۷۰ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۰ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۶۷ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۵۹ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۷ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۶ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۴۵ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
تصاویر جشن تولد 52 سالگی ژیلا صادقی در آمریکا  (۴۰ نظر)
جنجال حقوقی ۴۴ میلیون تومانی یک آبدارچی/ فیش مدیران شهرداری منتشر می‌شود؟  (۳۸ نظر)
مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005ZjL
tabnak.ir/005ZjL