اپ ویندوزی گوگل رونمایی شد

به گزارش تابناک به نقل از زومیت؛ گوگل درحال آزمایش یک اپلیکیشن جدید برای سیستم‌عامل ویندوز است و می‌خواهد نوار جست‌وجوی معروف خود را به کامپیوتر‌های شخصی بیاورد.

به‌گفته‌ی مانتین‌ویویی‌ها، اپلیکیشن ویندوزی گوگل هم‌اکنون از طریق Search Labs به‌صورت آزمایشی در اختیار حساب‌های شخصی قرار گرفته است. این برنامه به‌کاربران اجازه می‌دهد با استفاده از شورتکات Alt + Space، به جست‌و‌جو در فایل‌های کامپیوتر، گوگل درایو و وب بپردازند.

فرآیند نصب و اجرای اپلیکیشن ویندوزی گوگل مشابه مرورگر کروم است و کاربران حتماً باید به حساب کاربری خود وارد شوند. برنامه‌ی مورد بحث از قابلیت کاربردی Lens هم پشتیبانی می‌کند و کاربران می‌توانند با استفاده از آن درباره‌ی تصاویر موجود در نمایشگر جست‌و‌جو کنند و حتی به ترجمه‌ی متن‌ها بپردازند.

درست مانند موتور جست‌وجوی گوگل، امکان جابه‌جایی بین حالت‌های AI Mode و Images و Videos وجود دارد. اپلیکیشن ویندوزی گوگل درحال حاضر فقط به زبان انگلیسی و تنها برای کاربران ساکن آمریکا در دسترس است و تاحدی مشابه Spotlight مک عمل می‌کند.