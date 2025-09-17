۲۶/شهريور/۱۴۰۴
Wednesday 17 September 2025
۰۹:۳۵
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
ورزشی
»
ورزشی
بازدید
782
782
بازدید
۱
پ
سلام نظامی پژمان درستکار پس از قهرمانی ایران
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران با جمله «ایران حسین تا ابد پیروز است» و با سلام نظامی روی سکوی قهرمانی ایستاد.
کد خبر:
۱۳۲۸۹۶۲
تاریخ انتشار:
۲۶ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۹:۰۵
17 September 2025
کد خبر:
۱۳۲۸۹۶۲
|
۲۶ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۹:۰۵
17 September 2025
|
782
بازدید
782
بازدید
|
۱
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
اشتراک گذاری
برچسب ها
سلام نظامی
پژمان درستکار
سکوی قهرمانی
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران
کشتی آزاد
مسابقات کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۵
امیرحسین زارع
مدال طلا
قهرمانی
رودربایستی پزشکیان در انتخاب کابینه کشور را گرفتار کرد / تا دیر نشده مردم را حفظ کنید! / اعتدال صراط مستقیم و تندروی تیشه به ریشه انسجام میزند
با بیانیه نمیشود جلوی تجاوز اسرائیل را گرفت/اگر صهیونیسم مهار نشود همه کشورها در معرض تهدیدند/ناتوی اسلامی؛ راه مقابله با تجاوزات صهیونیستی
پشت پرده اصرار وزارت جهاد کشاورزی به کشت فراسرزمینی/ نگران معیشت مردم هستید یا سنگ عدهای را به سینه میزنید؟
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حال و هوای خلیلشهرِ بهشهر و تیم ملی حین قهرمانی عموزاد
نبرد فینال آذرپیرا با اسنایدر آمریکایی را ببینید
پیام رهبر انقلاب به قهرمانان تیم ملی کشتی آزاد
حرفهای عموزاد، مادر و همسرش پس از قهرمانی جهان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۰
در انتظار بررسی:
۰
انتشار یافته:
۱
ناشناس
|
|
۰۹:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۶
0
0
پاسخ
ایول ، دمشان گرم ، بعد از دوازده سال قهرمانی را بازگرداندند ، این مدیریت صحیح است.
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی
# مرگ ترامپ
# مکانیسم ماشه
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# پل ترامپ
# حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال میشود؟
فعال میشود
فعال نمیشود
تمدید میشود
الی گشت
آخرین اخبار
همهچیز در مورد فصل جدید سریال پوست شیر
ادعای جنجالی وزیر خارجه آمریکا درباره نابودی تسلیحات ایران
دعوای ۲ کودک تهرانی قتل مردی را رقم زد
جلایی پور: تندروها فقط دروغ میگویند
عروس منظومه شمسی مهمان آسمان ایران
سلام نظامی پژمان درستکار پس از قهرمانی ایران
تحریمهای جدید آمریکا علیه شبکههای مالی سایه ایران
نرخ دلار در سامانه بازار ارز توافقی اعلام شد
زلزله شناس مشهور: زلزله تهران آخرالزمانی است
هشدار ایجاد کوله بقا توسط ستاد مدیریت بحران
هوش مصنوعی در اسارت هوش مسئولین
موج مثبت برای بازگشت هنرمندان به کشور؛ اینبار از طرف معاون اول رئیسجمهور
دست تشکلهای مریدپرور از بودجه کوتاه شود
روایت ضرغامی از ظلمی که به معاون احمدینژاد شد
جنجال داوری رئال: کارت قرمز، پنالتیهای مشکوک
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
خرید سرور اچ پی hp فیزیکی
بیمه شخص ثالث ایران
آژانس مسافرتی مهر پرواز
بلیط هواپیما چارتر
تور
دانلود اهنگ جدید
ثبت شرکت
متخصص ارتودنسی
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!
جگر مرغ: گنجینه فواید یا انبار سموم؟
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمیتواند بخواند
مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد
پیام معنادار ترامپ به قطر درباره حمله اسرائیل
عمو رشید: بچههایم نصیحتم میکردند که سنگین باشم!
پیغام وزیر دفاع عربستان پس از دیدار با علی لاریجانی
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان
رتبه جدید ایران در رنکینگ جهانی والیبال
خودرو با چراغ روشن بنزین چند کیلومتر راه میرود؟
نشانههای قریب الوقوع بودن جنگ ایران و اسرائیل چیست؟
خبر خوش: تغییرات بزرگ یارانهای در راه است
فاش شدن هدف اصلی حمله بعدی اسرائیل به ایران
تصاویر بدرقه شبانه پیکر «امید جهان» در بم
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!
(۴۰۲ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18
(۱۳۹ نظر)
وقتی دعاهای خاخامها و موشکها با هم میرسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!
(۱۲۳ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمیتواند بخواند
(۱۱۶ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد
(۱۰۷ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر
(۷۰ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!
(۷۰ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟
(۶۶ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!
(۵۸ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن
(۵۷ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!
(۵۶ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان
(۴۴ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده
(۴۱ نظر)
تصاویر جشن تولد 52 سالگی ژیلا صادقی در آمریکا
(۴۰ نظر)
جنجال حقوقی ۴۴ میلیون تومانی یک آبدارچی/ فیش مدیران شهرداری منتشر میشود؟
(۳۸ نظر)
tabnak.ir/005Zis
tabnak.ir/005Zis
کپی شد