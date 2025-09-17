En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سلام نظامی پژمان درستکار پس از قهرمانی ایران

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران با جمله «ایران حسین تا ابد پیروز است» و با سلام نظامی روی سکوی قهرمانی ایستاد.
کد خبر: ۱۳۲۸۹۶۲
| |
782 بازدید
|
۱
سلام نظامی پژمان درستکار پس از قهرمانی ایران
اشتراک گذاری
برچسب ها
سلام نظامی پژمان درستکار سکوی قهرمانی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران کشتی آزاد مسابقات کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ امیرحسین زارع مدال طلا قهرمانی
رودربایستی پزشکیان در انتخاب کابینه کشور را گرفتار کرد / تا دیر نشده مردم را حفظ کنید! / اعتدال صراط مستقیم و تندروی تیشه به ریشه انسجام می‌زند
با بیانیه نمی‌شود جلوی تجاوز اسرائیل را گرفت/اگر صهیونیسم مهار نشود همه کشورها در معرض تهدیدند/ناتوی اسلامی؛ راه مقابله با تجاوزات صهیونیستی
پشت پرده اصرار وزارت جهاد کشاورزی به کشت فراسرزمینی/ نگران معیشت مردم هستید یا سنگ عده‌ای را به سینه می‌زنید؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حال و هوای خلیل‌شهرِ بهشهر و تیم ملی حین قهرمانی عموزاد
نبرد فینال آذرپیرا با اسنایدر آمریکایی را ببینید
پیام رهبر انقلاب به قهرمانان تیم ملی کشتی آزاد
حرف‌های عموزاد، مادر و همسرش پس از قهرمانی جهان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۶
0
0
پاسخ
ایول ، دمشان گرم ، بعد از دوازده سال قهرمانی را بازگرداندند ، این مدیریت صحیح است.
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۴۰۲ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۳۹ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۱۶ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۷ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۷۰ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۰ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۶۶ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۵۸ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۷ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۶ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۴۴ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
تصاویر جشن تولد 52 سالگی ژیلا صادقی در آمریکا  (۴۰ نظر)
جنجال حقوقی ۴۴ میلیون تومانی یک آبدارچی/ فیش مدیران شهرداری منتشر می‌شود؟  (۳۸ نظر)
tabnak.ir/005Zis
tabnak.ir/005Zis