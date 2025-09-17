به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، رئال در دیداری پرتنش و در حالی که ۱۰ نفره شده بود، توانست در برنابئو ۲-۱ از سد مارسی عبور کند. دیداری با صحنههای داوری جنجالی. روی پنالتی اول، خطا روی رودریگو مسلم بود و تصمیم داور بوسنیایی نیز درست.
در دقیقه ۵۴ و در حالی که نتیجه ۱-۱ بود، رئال مادرید به دلیل خطای بالردی روی امباپه خواستار اعلام پنالتی شد. مدافع مارسی با حرکتی که به نظر میرسید با کف استوک باشد، ابتدا به توپ و سپس به پای مهاجم رئال برخورد کرد.
به نظر ایتورالده گونزالس، کارشناس داوری آاس، این پنالتی کاملاً واضح است: «او با کف استوک به توپ و پای بازیکن برخورد میکند. این پنالتی آشکار است و باید کارت زرد هم داده شود. این یک حرکت خطرناک است که میتوانست باعث مصدومیت شود.»، اما داور بوسنیایی، پلیتو، هیچ خطایی اعلام نکرد و VAR هم او را برای بازبینی صحنه دعوت نکرد.
کمی بعد، یک صحنه جنجالی دیگر رخ داد: در دقیقه ۶۸، رویی، دروازهبان مارسی، به دلیل آنچه به نظر میرسید یک حرکت تهاجمی از سوی کارواخال باشد، به زمین افتاد. بازبینی نشان داد که کارواخال ضربه سر خفیفی به او زده بود که باعث شد رولی به زمین بیفتد. ایتورالده معتقد است این حرکت کارت قرمز واضحی دارد: «این کارت قرمز است، او به صورت حریف ضربه میزند. VAR باید دخالت کند. هر ضربه به حریف، قرمز است.» و همانطور که انتظار میرفت، پلیتو پس از بازبینی صحنه، کارواخال را اخراج کرد.
در مورد پنالتیای که رئال مادرید را ۲-۱ جلو انداخت، به دلیل هند مدینا، ایتورالده چندان مطمئن نیست، اما معتقد است با توجه به قوانین فعلی میتوان آن را اعلام کرد: «داور به دلیل خطای هند، پنالتی اعلام کرد، من مطمئن نیستم. مدافع در حال حرکت است. اما با توجه به سختگیریهای کنونی در مورد هند، میتوان آن را اعلام کرد.»
در دقیقه ۵۴، رئال مادرید از داور بوسنیایی خواست که به دلیل زمین خوردن امباپه در محوطه جریمه مارسی، پنالتی اعلام کند. بالردی و بازیکن فرانسوی در یک لحظه برخورد میکنند، اما فکر نمیکنم این برای اعلام پنالتی کافی باشد.
