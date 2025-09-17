En
۶ کشته در انفجار مجتمع مسکونی اهواز+عکس

بامداد امروز بر اثر انفجار گاز در یک مجتمع مسکونی چهار واحده در پردیس اهواز ۶ نفر جان باختند.
۶ کشته در انفجار مجتمع مسکونی اهواز+عکس

به گزارش تابناک؛ بامداد امروز بر اثر انفجار گاز در یک مجتمع مسکونی چهار واحده در پردیس اهواز ۶ نفر جان باختند.

شدت انفجار به حدی بود که این واحد مسکونی به طور کامل تخریب شد.

