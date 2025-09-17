۶ کشته در انفجار مجتمع مسکونی اهواز+عکس

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0628\u0627\u0645\u062f\u0627\u062f \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0628\u0631 \u0627\u062b\u0631 \u0627\u0646\u0641\u062c\u0627\u0631 \u06af\u0627\u0632 \u062f\u0631 \u06cc\u06a9 \u0645\u062c\u062a\u0645\u0639 \u0645\u0633\u06a9\u0648\u0646\u06cc \u0686\u0647\u0627\u0631 \u0648\u0627\u062d\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u067e\u0631\u062f\u06cc\u0633 \u0627\u0647\u0648\u0627\u0632 \u06f6 \u0646\u0641\u0631 \u062c\u0627\u0646 \u0628\u0627\u062e\u062a\u0646\u062f.\n\u0634\u062f\u062a \u0627\u0646\u0641\u062c\u0627\u0631 \u0628\u0647 \u062d\u062f\u06cc \u0628\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u0627\u062d\u062f \u0645\u0633\u06a9\u0648\u0646\u06cc \u0628\u0647 \u0637\u0648\u0631 \u06a9\u0627\u0645\u0644 \u062a\u062e\u0631\u06cc\u0628 \u0634\u062f.