اردوی دانش آموزان مدرسه رازی به پاریس سال ۱۳۵۲

سفر آموزشی دانش آموزان مدرسه رازی تهران به فرانسه و عکس یادگاری در کنار هواپیما، سال ۱۳۵۲
کد خبر: ۱۳۲۸۹۴۴
اردوی دانش آموزان مدرسه رازی به پاریس سال ۱۳۵۲
