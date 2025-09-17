En
کودکان پشت فرمان، والدین پشت میز دادگاه!

در حالی که قانون به کودکان اجازه رانندگی نمی‌دهد در بسیاری از استان‌ها، کودکان پشت فرمان می‌نشینند و جولان می‌دهند.
کودکان پشت فرمان، والدین پشت میز دادگاه!

پلیس راهور یزد یک پسر ۹ ساله را که همراه برادر ۸ ساله‌اش پشت فرمان پراید نشسته بود، متوقف کرد. رئیس پلیس راهور استان، عزیزالله دستوار، هشدار داد: «رانندگی کودکان نه تنها خطرناک است، بلکه خانواده‌ها نیز مسئول و دادگاهی خواهند شد.»

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ رانندگی برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است، اما طبق اعلام پلیس راهور یزد، در دو ماه گذشته بیش از 6 مورد رانندگی کودکان ۹ تا ۱۵ ساله گزارش شده و در 6 ماه گذشته نیز بیش از 10 مورد تخلف رانندگی برون‌شهری ثبت شده که حتی به کامیون‌سواری نیز رسیده است.

طبق قانون، رانندگی بدون گواهینامه منجر به توقیف یک ماهه خودرو و مجازات حبس یا جریمه نقدی راننده و مالک می‌شود. این تخلف میان کودکان و نوجوانان رایج است و گاهی با رضایت و اهمال‌کاری والدین رخ می‌دهد؛ نمونه‌ای شبیه پسربچه‌ای در کاشان که هنگام رانندگی با پراید به کودک دیگری برخورد کرد و از ترس خودرو را رها کرد.
این پدیده محدود به یزد نیست و در استان‌های دیگر مانند اصفهان نیز مشاهده شده است. اما در کشورهای اروپایی، نظیر آلمان، والدینی که خودرو را به فرزند نابالغ بسپارند، علاوه بر توقیف خودرو، جریمه سنگین و محرومیت از رانندگی را تجربه می‌کنند.

مربی آموزشگاه رانندگی سعید علوی، معتقد است «رانندگی زودهنگام اعتماد به نفس و تجربه نوجوانان را افزایش می‌دهد» در مقابل، مدرس جامعه‌شناس حمید شریفی «هشدار می‌دهد که هیجان‌طلبی به بهای جان کودک و دیگران تمام می‌شود و رانندگی بدون آموزش و گواهینامه، رفتاری پرخطر است که باید مانند مواد مخدر یا سلاح با آن برخورد شود».

مشاور حقوقی پلیس، محمد برزگر تأکید می‌کند که «آگاهی خانواده‌ها کافی نیست؛ سخت‌گیری قانونی، توقیف فوری خودروها و جریمه‌های سنگین تنها راه مهار این پدیده است تا تکرار چنین تخلفاتی کاهش یابد».

