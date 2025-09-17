به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، بر اساس بیانیه این فرماندهی که خبرگزاری رسمی عراق (واع) آن را منتشر کرد، این عملیات پس از اطلاعات دقیق اطلاعاتی از سوی اداره اطلاعات نظامی و با هماهنگی مرکز هدف‌گیری در فرماندهی عملیات مشترک انجام گرفته است.

در این حمله افراد حاضر در مقر کشته شدند اما در این گزارش به شمار کشته شدگان اشاره ای نشد.

فرماندهی عملیات مشترک همچنین تأکید کرد که تلاش‌های مشترک یگان‌های امنیتی عراق همچنان در حال بررسی نتایج مؤثر در تعقیب و مجازات بقایای گروهک تروریستی داعش است.