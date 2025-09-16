En
شکست تیم نویدکیا مقابل حریف اردنی

ادامه طلسم ناکامی‌های سپاهان در مسابقات آسیایی

تیم سپاهان در اولین دیدار خود در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا ۲ مقابل تیم الحسین اردن شکست خورد.
کد خبر: ۱۳۲۸۹۲۵
|
391 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، تیم فوتبال سپاهان ایران در اولین دیدار خود در گروه C لیگ قهرمانان آسیا ۲، از ساعت ۲۱:۴۵ امروز (سه‌شنبه) در ورزشگاه بین‌المللی امان اردن به مصاف تیم الحسین اردن رفت که این مسابقه با شکست یک بر صفر نماینده کشورمان به پایان رسید.  

تک گل این مسابقه را محمود خروبه در دقیقه ۲۸ برای الحسین اردن به ثمر رساند تا تیمش به سه امتیازی شیرین دست یابد.

تیم سپاهان در گروه C لیگ قهرمانان آسیا ۲ با آهال ترکمنستان، موهان باگان هند و الحسین اردن همگروه است و با این شکست در رده آخر این گروه قرار گرفت.  در دیگر دیدار روز سه‌شنبه گروه یادشده تیم آهال ترکمنستان با یک گل تیم موهان باگان هند را شکست داد.

سپاهانی‌ها که با هدایت محرم نویدکیا در سه هفته ابتدایی لیگ برتر نیز در کسب پیروزی ناکام بودند، حالا با این نتیجه رقابت‌های آسیایی را نیز ناامیدکننده آغاز کردند و طلسم ناکامی‌های‌شان از بازی‌های لیگ به مسابقات آسیایی کشیده شد.

قضاوت دیدار  الحسین اردن - سپاهان ایران برعهده سلطان محمد الحمدی از امارات بود.

