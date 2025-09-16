En
محکومیت سیاست‌های مزورانه آمریکا در قبال ایران

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بیانیه مملو از نفاق، تزویر و وقاحت وزارت امور خارجه آمریکا به بهانه سالگرد ناآرامی‌های شهریور ۱۴۰۱ را به‌عنوان مصداق روشن مداخله‌جویی ستیزه‌جویانه و مجرمانه آمریکا در امور داخلی ایران دانسته و آن را محکوم می‌کند.
به گزارش تابناک، وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه مزورانه و مداخله‌جویانه آمریکا اطلاعیه‌ای صادر کرد:

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بیانیه مملو از نفاق، تزویر و وقاحت وزارت امور خارجه آمریکا به بهانه سالگرد ناآرامی‌های شهریور ۱۴۰۱ را به‌عنوان مصداق روشن مداخله‌جویی ستیزه‌جویانه و مجرمانه آمریکا در امور داخلی ایران دانسته و آن را محکوم می‌کند.

هیچ ایرانی عاقل و میهن‌دوستی ادعای دوستی و دلسوزی رژیمی که سابقه طولانی در دخالت در امور ایران و ارتکاب جنایات گوناگون علیه ایرانیان دارد - از کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ گرفته تا همدستی با صدام ملعون در جنگ تحمیلی ۱۳۶۷-۱۳۵۹ و استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه فرزندان ایران، و از سرنگونی هواپیمای مسافربری ایرانی در سال ۱۳۶۷ گرفته تا تحمیل تحریم‌های ظالمانه و همدستی با رژیم صهیونیستی در حمله به تاسیسات هسته‌ای و کشتار دانشمندان و پاسداران و زنان و کودکان ایرانی در جریان حمله جنایتکارانه خردادماه گذشته- را باور نمی‌کند. 

آمریکا به‌عنوان بزرگترین حامی رژیم اشغالگر و نسل‌کش صهیونیستی که تنها در کمتر از دو سال اخیر بیش از ۶۵ هزار انسان بی‌گناه، عمدتا زنان و کودکان، را قتل عام کرده است و به‌عنوان حاکمیتی که نژادپرستی و تبعیض نژادی بخشی از فرهنگ حکمرانی و سیاسی آن است، مطلقا صلاحیت اظهار نظر در مورد مفاهیم والای حقوق بشر ندارد.

مردم آگاه و بصیر ایران ادعاهای حقوق بشری سیاستمداران آمریکایی را در پرتوی عملکرد مزورانه و مجرمانه آنها در اقصی‌نقاط جهان به‌ویژه در منطقه غرب آسیا مورد داوری قرار می‌دهند، و هرگز جنایت‌های وحشیانه و مداخله‌های غیرقانونی و ادامه‌دار هیات حاکمه آمریکا علیه کشورمان را فراموش نمی‌کنند و نمی‌بخشایند.

