پیام رهبر انقلاب به قهرمانان تیم ملی کشتی آزاد

به گزارش تابناک، در پی قهرمانی تیم ملّی کشتی آزاد در مسابقات جهانی ۲۰۲۵، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی از تلاش اعجاب‌انگیز و رفتار تحسین‌آمیز قهرمانان کشتی آزاد کشورمان تقدیر کردند.

متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

از قهرمانی جهانی تیم کشتی به خاطر تلاش اعجاب‌انگیز و سپس رفتار تحسین‌آمیزش تشکّر میکنم. آمیزه‌ی قدرت و معنویّت، آفریننده‌ی ارزشهای والا است. آفرین بر شما!

سیّدعلی خامنه‌ای

۲۵ شهریور ۱۴۰۴

تیم ملّی کشتی آزاد جمهوری اسلامی ایران، پس از ۱۲ سال قهرمان مسابقات جهانی کشتی شد و ششمین قهرمانی ایران را در تاریخ این رقابت‌ها ثبت کرد.