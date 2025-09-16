هدیه دولت به مادران؛ واریز ماهانه ۲ میلیون تومان

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، حجتالاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه با اعلام جزئیات این طرح، اظهار کرد: این مصوبه با عنوان «الزامات و راهکارهای بهبود وضعیت جمعیت کشور» در جلسه ۹۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ چهارم شهریور به تصویب رسید و مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، آن را در ۲۴ شهریور ابلاغ کرد.
دبیر شورا با اشاره به دو محور اصلی این مصوبه، گفتمانسازی و حمایت مالی را مهمترین بخشهای آن دانست.
خسروپناه با تأکید بر نقش شخصیتهای حوزه علوم انسانی، فرهنگی، روحانیون و اساتید دانشگاه در فرهنگسازی فرزندآوری، اظهار کرد که تمامی طرحها و برنامههای این حوزه با رویکرد محلهمحوری و با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی اجرا خواهد شد.
مهمترین بخش این مصوبه، طرح «کارت امید مادر» است. به گفته خسروپناه، از ابتدای سال ۱۴۰۵، به هر مادری که فرزندش متولد شود، به مدت ۲۴ ماه، مبلغ دو میلیون تومان به صورت ماهیانه واریز خواهد شد. این مبلغ برای تأمین هزینههای خوراک، پوشاک و ملزومات کودک در نظر گرفته شده و بودجه آن در سازمان برنامه و بودجه نهایی شده است. این حمایت بدون هیچ شرط دیگری شامل همه مادران میشود.
خسروپناه در پایان افزود: دولت به اهمیت موضوع جوانی جمعیت اعتقاد دارد و این طرح محدودیت زمانی نخواهد داشت و با حمایت دولت ادامه مییابد.
نهاد ریاست جمهوری، ستاد ملی جمعیت، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه مسئولیت هماهنگی و اجرای این مصوبه را بر عهده دارند.
