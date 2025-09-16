انتشار دومین بتای One UI 8 گلکسی A35 با رفع باگ

خلاصه و نکات کلیدی
انتشار آپدیت جدید: دومین آپدیت بتا One UI ۸ گلکسی A۳۵ برای کاربران عضو برنامه بتا منتشر شد.
بازار اولیه: این بهروزرسانی در حال حاضر در هند در دسترس قرار گرفته است.
مشخصات آپدیت: این بهروزرسانی با نسخه فریمور A۳۵۶EXXU۵ZYI۶ و حجم ۳۲۲.۱۶ مگابایت ارائه میشود.
تمرکز بر رفع باگها: این نسخه پنج باگ مشخص در بخشهای دوربین، ویرایشگر عکس، گزارش تماسها و سیستم را برطرف میکند.
دومین آپدیت بتا One UI ۸ برای گلکسی A۳۵ چه بهبودهایی به همراه دارد؟
سامسونگ در حال انتشار دومین نسخه بتای One UI ۸ برای گلکسی A۳۵ است. این بهروزرسانی که فعلاً در هند عرضه شده، یک آپدیت کوچک با هدف رفع مشکلات گزارش شده توسط کاربران و بهبود پایداری کلی سیستمعامل است.
بر اساس لیست تغییرات رسمی (Changelog) منتشر شده توسط سامسونگ، این بهروزرسانی پنج مشکل زیر را برطرف کرده است:
رفع مشکل کار نکردن لرزشگیر دیجیتال ویدیو (VDIS) در قابلیت ضبط ویدیوی سریع (Quick Take) دوربین جلو.
رفع خطای ANR (عدم پاسخگویی برنامه) هنگام انتخاب تنظیمات استیکر در ویرایشگر عکس.
رفع مشکلی که باعث میشد یادداشتهای اضافه شده از صفحه پایان تماس، در گزارش تماسهای اخیر نمایش داده نشوند.
رفع مشکل فعال بودن متن پیشگو (Predictive text) در فیلدهای ورود رمز عبور (یک باگ امنیتی).
رفع از کار افتادن یکی از سرویسهای سیستمی CP crashes
چگونه این بهروزرسانی را دریافت کنیم؟
کاربرانی که پیش از این در برنامه بتای One UI ۸ برای گلکسی A۳۵ خود ثبتنام کردهاند، میتوانند برای دریافت این بهروزرسانی جدید، مسیر زیر را در گوشی خود دنبال کنند:
به بخش تنظیمات (Settings)» بهروزرسانی نرمافزار (Software update)» دانلود و نصب (Download and install) مراجعه نمایید.
انتظار میرود سامسونگ در ساعات و روزهای آینده، این بهروزرسانی را برای سایر مناطقی که برنامه بتا در آنها فعال است نیز منتشر کند.
نظر شما چیست؟
انتشار دومین آپدیت بتا One UI ۸ برای گلکسی A۳۵ یک قدم رو به جلوی دیگر در مسیر رسیدن به نسخه پایدار است. این بهروزرسانی با رفع مشکلات مشخص شده، تجربه روانتر و قابل اعتمادتری را برای آزمایشکنندگان اولیه این نرمافزار فراهم میکند.
