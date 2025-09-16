تأیید سرعت شارژ گلکسی S26 سامسونگ

خلاصه و نکات کلیدی
تأیید رسمی سرعت شارژ: سری گلکسی S۲۶ سامسونگ در گواهینامه CQC چین رویت شده که سرعت شارژ آنها را مشخص میکند.
بدون ارتقاء: مدلهای گلکسی S۲۶ پرو و S۲۶ اج از شارژ ۲۵ وات و S۲۶ اولترا از شارژ ۴۵ وات پشتیبانی خواهند کرد که دقیقاً مشابه نسلهای قبلی است.
عقب ماندن از رقبا: این سرعتها به طور قابل توجهی از رقبای چینی (با سرعتهای تا ۱۰۰ وات) و حتی آیفون ۱۷ جدید اپل (با پشتیبانی از شارژ ۴۰ وات) کمتر است.
همخوانی با شایعات قبلی: این گواهی، شایعه هفته گذشته از سوی افشاگر معتبر IceUniverse را تأیید میکند.
خبر ناامیدکننده برای طرفداران سامسونگ: گواهی جدید، سرعت شارژ پایین سری گلکسی S26 را تأیید کرد
پس از شایعات اولیه، اکنون یک مدرک محکم نشان میدهد که نباید منتظر هیچگونه ارتقائی در بخش سرعت شارژ پرچمداران آینده سامسونگ باشیم.
هر سه مدل سری گلکسی S26 گواهینامه رگولاتوری CQC چین را دریافت کردهاند. بر اساس اسکرینشاتهای منتشر شده از این اسناد، سرعتهای شارژ تأیید شده به شرح زیر است:
|مدل گوشی
|حداکثر سرعت شارژ تأیید شده
|گلکسی S26 پرو (Galaxy S26 Pro)
|۲۵ وات
|گلکسی S26 اج (Galaxy S26 Edge)
|۲۵ وات
|گلکسی S26 اولترا (Galaxy S26 Ultra)
|۴۵ وات
چرا عدم ارتقاء سرعت شارژ یک خبر ناامیدکننده است؟
اگر این اطلاعات نهایی باشند، سامسونگ یک بار دیگر از رقبای اصلی خود در زمینه سرعت شارژ عقب خواهد ماند. برندهای چینی مانند وانپلاس مدتهاست که گوشیهایی با سرعت شارژ ۱۰۰ وات و بالاتر عرضه میکنند. حتی اپل که به طور سنتی در این زمینه محافظهکار بوده، در سری آیفون ۱۷ به تازگی پشتیبانی از شارژ ۴۰ وات را اضافه کرده است.
رویکرد محافظهکارانه سامسونگ احتمالاً ریشه در اولویت دادن به سلامت و طول عمر باتری در درازمدت دارد، اما این موضوع باعث شده تا پرچمداران این شرکت در مقایسه با رقبا، در یکی از جنبههای کلیدی تجربه کاربری ضعیفتر به نظر برسند.
یک نقطه ضعف ادامهدار
دریافت گواهی CQC تقریباً به طور قطعی تأیید میکند که سرعت شارژ سری گلکسی S۲۶ بدون تغییر باقی خواهد ماند. در حالی که این گوشیها بدون شک در بخشهای دیگر مانند دوربین و پردازنده پیشرفتهایی خواهند داشت، به نظر میرسد سرعت شارژ همچنان به عنوان یک نقطه ضعف قابل توجه در مقایسه با رقبای اندرویدی و حتی اپل، باقی بماند.
