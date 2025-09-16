En
اتحادیه اروپا رژیم صهیونیستی را تحریم می‌کند

اتحادیه اروپا اعلام کرد که فردا چهارشنبه، برخی تحریم‌ها را به علت گسترش جنگ در غزه علیه رژیم صهیونیستی اعمال خواهد کرد.
اتحادیه اروپا رژیم صهیونیستی را تحریم می‌کند

اتحادیه اروپا اعلام کرد که کمیسیون اروپا فردا چهارشنبه تحریم‌های جدیدی را علیه رژیم صهیونیستی تصویب خواهد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، کمیسیون اروپا در همین رابطه اعلام کرد که گسترش عملیات رژیم صهیونیستی در شهر غزه باعث ویرانی و مرگ بیشتر خواهد شد.

به گفته سخنگوی کمیسیون اروپا بخشی از مفاد تجاری در توافق‌های اتحادیه با رژیم صهیونیستی در این تحریم‌ها به حالت تعلیق درخواهد آمد.

وزارت خارجه انگلیس نیز به همین مناسبت اعلام کرد که گسترش عملیات نظامی در غزه باید متوقف شود، زیرا امید آزادی را از اسرای اسرائیلی سلب می‌کند و بدبختی بیشتری را برای ساکنان غزه به ارمغان می‌آورد.

از سوی دیگر مارک کارنی نخست‌وزیر کانادا پیش از برگزاری جلسات مجمع عمومی سازمان ملل در پایان سپتامبر، بار دیگر بر تصمیم کشورش برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین تأکید کرد.

کارنی در بیانیه‌ای پس از یک نشست مجازی به ریاست امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه که با حضور سران مصر، اردن، قطر و بریتانیا، برگزاری شد، تأکید کرد که کشورش از راه‌حل دو کشور به عنوان راه‌حلی برای پایان دادن به مناقشه فلسطین حمایت می‌کند.

پیش‌تر نیز برخی کشور‌ها از جمله فرانسه، بریتانیا و استرالیا برنامه‌های خود برای به رسمیت شناختن فلسطین در جریان مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر را اعلام کرده بودند.

