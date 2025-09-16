En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دعوت به همکاری «بانک دی» در حوزه ارزی در ۱۶ استان

بانک دی به منظور تکمیل کادر ارزی شعب خود از واجدین شرایط در ۱۶ استان کشور دعوت به همکاری کرد.
کد خبر: ۱۳۲۸۸۳۰
| |
4 بازدید
 
 
 
دعوت به همکاری «بانک دی» در حوزه ارزی در ۱۶ استان

به گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی بانک دی، این بانک به منظور تکمیل کادر ارزی خود در عناوین شغلی «معاون ارزی‏/رئیس گروه ارزی» و « متصدی ارزی» در ۱۶ شهر تبریز، مشهد، سمنان، زنجان، قم، اردبیل، اهواز، اراک، کیش، بوشهر، آمل، شیراز، رشت، قزوین، زاهدان، ایلام از میان علاقمندان واجد شرایط دعوت به همکاری می‌کند.

شرایط عمومی :

  • تابعیت ایران و التزام به رعایت قوانین
  • آشنایی به زبان انگلیسی
  • تسلط بر مهارت‌های ICDL
  • دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان
  • عدم سوء پیشینه کیفری

شرایط اختصاصی معاون ارزی ‏/ رئیس گروه ارزی:

  • حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در رشته‌های زبان انگلیسی، مدیریت، اقتصاد، حسابداری، بازرگانی، بانکداری، فن­اوری اطلاعات، ریاضی، آمار، حسابرسی، مهندسی صنایع، مهندسی مالی، مهندسی کامپیوتر و سایر رشته‌های مرتبط
  • سابقه ۳ سال سکونت دائم در شهر مورد نظر
  • داشتن حداقل ۵ سال سابقه کاری در بانک یا موسسات اعتباری که حداقل ۳ سال آن سرپرستی در یکی از بخش‌های بین‌الملل و ارز باشد.
  • تسلط بر روش‌های پرداخت بین‌الملل
  • تسلط بر مقررات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا و شناخت کامل از سامانه‌های ارزی
  • قدرت تصمیم‌گیری در پرونده‌های واردات و اعتبار اسنادی
  • آشنایی با قانون مقررات صادرات و واردات و قانون امور گمرکی

شرایط اختصاصی متصدی ارزی:

  • حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در رشته‌های زبان انگلیسی، مدیریت، اقتصاد، حسابداری، بازرگانی، بانکداری، فن­اوری اطلاعات، ریاضی، آمار، حسابرسی، مهندسی صنایع، مهندسی مالی، مهندسی کامپیوتر و سایر رشته‌های مرتبط
  • سابقه ۳ سال سکونت دائم در شهر‏/استان مورد نظر
  • آشنایی با روش‌های پرداخت بین‌الملل
  • آشنایی با قوانین و مقررات ارزی

واجدین شرایط می‌توانند با دانلود و تکمیل فرم درخواست استخدام پیوست شده مستندات خود شامل اطلاعات هویتی، سوابق تحصیلی، مهارت‌های فنی، سوابق فعالیت‌های حرفه‌ای خود را تا تاریخ ۷ مهرماه ۱۴۰۴ با عنوان «ارزی» به پست الکترونیک jobfx1@bank-day.ir ارسال نمایند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
بانک دی دعوت به همکاری ایجاد شغل
والیبال قهرمانی جهان؛ ایران ۳ - تونس یک/ کامبک شاگردان پیاتزا
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!
احتمال حمله نظامی قطر به اسرائیل کم است/ دیدگاه اعراب متحد غرب به «جبهه مقاومت» نزدیک شده است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۹۷ نظر)
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۳۹۵ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۳۹ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۶ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۰۵ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۷۱ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۱ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۵۸ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۷ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۶ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۵۲ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۴۶ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005Zgk
tabnak.ir/005Zgk