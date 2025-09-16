دعوت به همکاری «بانک دی» در حوزه ارزی در ۱۶ استان

به گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی بانک دی، این بانک به منظور تکمیل کادر ارزی خود در عناوین شغلی «معاون ارزی‏/رئیس گروه ارزی» و « متصدی ارزی» در ۱۶ شهر تبریز، مشهد، سمنان، زنجان، قم، اردبیل، اهواز، اراک، کیش، بوشهر، آمل، شیراز، رشت، قزوین، زاهدان، ایلام از میان علاقمندان واجد شرایط دعوت به همکاری می‌کند.

شرایط عمومی :

تابعیت ایران و التزام به رعایت قوانین

آشنایی به زبان انگلیسی

تسلط بر مهارت‌های ICDL

دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان

عدم سوء پیشینه کیفری

شرایط اختصاصی معاون ارزی ‏/ رئیس گروه ارزی:

حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در رشته‌های زبان انگلیسی، مدیریت، اقتصاد، حسابداری، بازرگانی، بانکداری، فن­اوری اطلاعات، ریاضی، آمار، حسابرسی، مهندسی صنایع، مهندسی مالی، مهندسی کامپیوتر و سایر رشته‌های مرتبط

سابقه ۳ سال سکونت دائم در شهر مورد نظر

داشتن حداقل ۵ سال سابقه کاری در بانک یا موسسات اعتباری که حداقل ۳ سال آن سرپرستی در یکی از بخش‌های بین‌الملل و ارز باشد.

تسلط بر روش‌های پرداخت بین‌الملل

تسلط بر مقررات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا و شناخت کامل از سامانه‌های ارزی

قدرت تصمیم‌گیری در پرونده‌های واردات و اعتبار اسنادی

آشنایی با قانون مقررات صادرات و واردات و قانون امور گمرکی

شرایط اختصاصی متصدی ارزی:

حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در رشته‌های زبان انگلیسی، مدیریت، اقتصاد، حسابداری، بازرگانی، بانکداری، فن­اوری اطلاعات، ریاضی، آمار، حسابرسی، مهندسی صنایع، مهندسی مالی، مهندسی کامپیوتر و سایر رشته‌های مرتبط

سابقه ۳ سال سکونت دائم در شهر‏/استان مورد نظر

آشنایی با روش‌های پرداخت بین‌الملل

آشنایی با قوانین و مقررات ارزی

واجدین شرایط می‌توانند با دانلود و تکمیل فرم درخواست استخدام پیوست شده مستندات خود شامل اطلاعات هویتی، سوابق تحصیلی، مهارت‌های فنی، سوابق فعالیت‌های حرفه‌ای خود را تا تاریخ ۷ مهرماه ۱۴۰۴ با عنوان «ارزی» به پست الکترونیک jobfx1@bank-day.ir ارسال نمایند.