خروج بیش از ۲۱۰ هزار تبعهٔ غیرمجاز از تهران

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران غلامرضا نیکوکار صبح امروز ۲۵ شهریور ماه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اعلام کرد: در هفته گذشته بیش از ۲۸ هزار گواهی انحصار وراثت به صورت الکترونیکی صادر شده است.

وی با اشاره به قانون ثبت اسناد رسمی معاملات غیرمنقول اعلام کرد: بر اساس تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، مسئولیت آموزش مشاوران املاک و نمایشگاه‌داران به این معاونت واگذار شده و این روند توسط دادگستری‌های سراسر کشور در حال اجراست. به گفته وی، تنها در استان تهران طی یک سال گذشته ۱۲۸ دوره آموزشی برای ۹ هزار و ۸۹۰ نفر برگزار شده است. همچنین ۱۱ نوبت آزمون برگزار شد که در نتیجه آن بیش از پنج هزار و ۶۰۰ نفر موفق به قبولی شدند و مدارک آنان برای صدور پروانه به اداره کل ثبت اسناد تهران ارسال گردید.

نیکوکار اعلام کرد: در سال ۱۴۰۳، بیش از ۴۲۰ میلیون پیامک هشدار و اطلاع‌رسانی برای ساکنان استان تهران ارسال شده است. موضوعات این پیامک‌ها شامل مواردی همچون انتخابات، پیش‌فروش غیرقانونی ساختمان، کلاهبرداری‌های اینترنتی (به‌ویژه در فروش آنلاین طلا)، و حضور اتباع غیرمجاز بوده است. وی افزود: در پنج ماه اخیر، تنها در همین بازه زمانی ۱۴۴ میلیون پیامک ارسال شده است. همچنین، با سازمان‌های خدمات‌رسان از جمله اورژانس و دیگر نهاد‌ها هماهنگی‌های مناسبی صورت گرفته و یکی از محور‌های اطلاع‌رسانی نیز مزاحمت‌های تلفنی برای این دستگاه‌های خدمات‌رسان بوده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی با اشاره به ضرورت توجه به معضل خودکشی در کشور، گفت: آمار‌های مربوط به این پدیده در اختیار نهاد‌های ذیربط قرار دارد و یکی از طرح‌های در دست اجرا برای مقابله با آن، «طرح نماد» است. وی افزود: اجرای این طرح در آموزش‌وپرورش نیازمند همکاری سایر دستگاه‌هاست و اگر آموزش و فرهنگ‌سازی از مدرسه و خانواده آغاز شود، می‌توان تا حد زیادی از بروز چنین آسیب‌هایی جلوگیری کرد. وی با بیان اینکه فرهنگ‌سازی نقش محوری در پیشگیری از معضلات اجتماعی دارد، تأکید کرد: به عنوان نمونه، درج رده‌بندی سنی بر روی فیلم‌ها – مانند علامت منفی ۱۴ – حاصل ورود و نظارت دستگاه قضایی است که با هدف هشدار به خانواده‌ها و کاهش تأثیر محتوای خشونت‌آمیز انجام می‌شود. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران خاطرنشان کرد: خانواده و آموزش‌وپرورش دو رکن اصلی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از جمله خودکشی هستند و با همکاری میان دستگاه‌ها می‌توان از گسترش این پدیده جلوگیری کرد.

در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳، مطابق آمار‌های قضایی، «سرقت» همچنان صدرنشین جرایم در استان تهران بوده است. نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، اعلام کرد: پس از سرقت، جرایمی مانند کلاهبرداری، توهین به اشخاص، تحصیل مال از طریق نامشروع، ضرب و جرح عمدی، خیانت در امانت، نگهداری مواد مخدر و تخریب در رتبه‌های بعدی قرار دارند. وی با اشاره به تفکیک آماری تهران و شهرستان‌های استان افزود: در شهر تهران، کلاهبرداری نسبت به سال گذشته یک پله صعود کرده و جای سرقت را در رتبه اول گرفته است، اما در مجموع استان، سرقت همچنان بیشترین پرونده را به خود اختصاص داده است. به گفته این مقام قضایی، ورودی پرونده‌های سرقت در سال‌های اخیر روندی کاهشی داشته است: سال ۱۴۰۰ کاهش ۶ درصدی، سال ۱۴۰۱ کاهش ۲۱ درصدی و سال ۱۴۰۲ کاهش ۹ درصدی. با این حال، در پنج‌ماهه نخست ۱۴۰۳ این کاهش به حدود یک درصد محدود شده است. نیکوکار در توضیح اختلاف آمار پلیس و دادگستری تأکید کرد: پلیس وقوع جرم را بلافاصله ثبت می‌کند، اما در دادگستری تنها پرونده‌هایی لحاظ می‌شود که از سوی پلیس ارجاع داده شده باشند.» او همچنین از برگزاری نشست‌های متعدد در دادگستری تهران برای بررسی راهکار‌های مقابله با سرقت خبر داد. نیکوکار به آمار تصادفات اشاره کرد و گفت: در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۴، تعداد جان‌باختگان حوادث رانندگی در استان تهران به یک‌هزار و ۴۳۹ نفر رسید؛ از این تعداد، ۵۵۶ نفر در تهران و ۱۶۲ نفر در محور‌های برون‌شهری جان خود را از دست دادند. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۲۶ درصد افزایش داشته است. وی افزود: در همین مدت، شمار مصدومان تصادفات به ۱۴هزار و ۲۸۲ نفر رسید که نسبت به سال قبل ۷.۵درصد کاهش نشان می‌دهد.

معاون دادگستری استان تهران با اشاره به تغییرات قانونی در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات گفت: طبق قانون برنامه هفتم توسعه، رسیدگی به پرونده‌های ناشی از صدمات غیرعمدی – به‌جز قتل یا نقص عضو – به پلیس، پزشکی قانونی و شرکت‌های بیمه واگذار شده تا روند رسیدگی ساده‌تر و سریع‌تر شود. نیکوکار همچنین گزارشی از عملکرد مراکز «مهر خانواده» ارائه داد و گفت: در حال حاضر ۱۷ مرکز در تهران فعال هستند و طی سال گذشته بیش از ۱۳ هزار ملاقات فرزندان طلاق در این مراکز انجام شد که ۶۰ مورد آن به صلح و سازش میان والدین انجامید. او از واگذاری فرآیند صدور گواهی انحصار وراثت به ادارات ثبت احوال نیز خبر داد: از سوم مرداد امسال، این مسئولیت به ثبت احوال سپرده شده و تاکنون بیش از ۲۸ هزار گواهی صادر شده است. در پایان، نیکوکار به موضوع اتباع غیرمجاز پرداخت و گفت: با اجرای طرح جمع‌آوری اتباع غیرمجاز توسط استانداری و وزارت کشور، اقدامات گسترده‌ای انجام شده است. تاکنون بیش از ۱۰۸ میلیون پیامک هشدار ارسال و ۲۱۰ هزار و ۲۶۲ نفر از اتباع غیرقانونی شناسایی، دستگیر و از استان تهران اخراج شده‌اند.