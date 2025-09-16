En
شایعه پناهنده شدن فرشته حسینی به کانادا

برخی از عکس‌هایی که از فرشته حسینی به عنوان مدل برند عینک regalia، یک برند فنلاندی، در فضای مجازی منتشر شده، می‌توان این احتمال را داد که این بازیگر احتمالاً تمایلی برای بازگشت به ایران ندارد.
کد خبر: ۱۳۲۸۸۱۹
1710 بازدید
شایعه پناهنده شدن فرشته حسینی به کانادا

طبق شنیده‌ها و اطلاعاتی که در برخی صفحات اینستاگرامی منتشر شده، فرشته حسینی، بازیگر ۲۸ ساله سینمای ایران و همسر نوید محمدزاده، به کانادا پناهنده شده است.

به گزارش عصر ایران به نقل از روزیاتو؛ با وجود اینکه تاکنون خود فرشته، نوید محمدزاده یا نزدیکان‌شان هیچ اظهارنظری در مورد این شایعات نکرده‌اند، اما با توجه به برخی از عکس‌هایی که از فرشته حسینی به عنوان مدل برند عینک regalia، یک برند فنلاندی، در فضای مجازی منتشر شده، می‌توان این احتمال را داد که این بازیگر احتمالاً تمایلی برای بازگشت به ایران ندارد.

آخرین پست اینستاگرامی که فرشته حسینی در صفحه شخصی‌اش با کپشن زیر منتشر کرده، مربوط به ساعت ۲۳ دوشنبه شب (مورخه ۲۴ شهریور) می‌شود که بیش از پیش به شایعه پناهندگی او دامن می‌زند:

«Go with YOUR OWN FLOW, not anyone else’s»

[«با جریان خودت پیش برو، نه با جریان هیچکس دیگر»]

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۵
5
31
پاسخ
یه افغانی کمتر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۵
4
28
پاسخ
ایران عزیز و بزرگ ماهم هیچ نیازی به او ندارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۵
3
22
پاسخ
مهمه؟
احد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۵
4
26
پاسخ
خوب برود
یک افغانی رفته کانادا
به ما چه
ناشناس
|
Turkiye
|
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۵
0
14
پاسخ
زودتر باید میرفت . دیر یا زود همشون باید برن .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۵
0
12
پاسخ
مگر تو ایران ممنوع الخروج است که پناهنده شده یک هنرپیشه بی جنبه و ازخودراضی مثل بقیه کمتر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۵
1
18
پاسخ
آخیییییییییییییییییش
چقدر خوب شد اینم رفت، یک افغانی کمتر بهتر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۵
0
9
پاسخ
امیدش به خدا بره که برگرده یک نان خور اضافه کمتر
