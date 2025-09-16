شایعه پناهنده شدن فرشته حسینی به کانادا

طبق شنیدهها و اطلاعاتی که در برخی صفحات اینستاگرامی منتشر شده، فرشته حسینی، بازیگر ۲۸ ساله سینمای ایران و همسر نوید محمدزاده، به کانادا پناهنده شده است.
به گزارش عصر ایران به نقل از روزیاتو؛ با وجود اینکه تاکنون خود فرشته، نوید محمدزاده یا نزدیکانشان هیچ اظهارنظری در مورد این شایعات نکردهاند، اما با توجه به برخی از عکسهایی که از فرشته حسینی به عنوان مدل برند عینک regalia، یک برند فنلاندی، در فضای مجازی منتشر شده، میتوان این احتمال را داد که این بازیگر احتمالاً تمایلی برای بازگشت به ایران ندارد.
آخرین پست اینستاگرامی که فرشته حسینی در صفحه شخصیاش با کپشن زیر منتشر کرده، مربوط به ساعت ۲۳ دوشنبه شب (مورخه ۲۴ شهریور) میشود که بیش از پیش به شایعه پناهندگی او دامن میزند:
«Go with YOUR OWN FLOW, not anyone else’s»
[«با جریان خودت پیش برو، نه با جریان هیچکس دیگر»]
