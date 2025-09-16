حمله هوایی اسرائیل به اطراف بیمارستان الشفا غزه

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627 \u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u062a\u0633\u0646\u06cc\u0645\u061b \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u062e\u0628\u0631\u06cc \u0627\u0644\u062c\u0632\u06cc\u0631\u0647 \u0627\u0632 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0647\u0648\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0631\u062a\u0634 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0628\u0647 \u0627\u0637\u0631\u0627\u0641 \u062f\u0631\u0628 \u0645\u062c\u062a\u0645\u0639 \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc \u0627\u0644\u0634\u0641\u0627 \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631 \u063a\u0632\u0647 \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f.