حمله هوایی اسرائیل به اطراف بیمارستان الشفا غزه

شبکه خبری الجزیره از حمله هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به اطراف درب مجتمع پزشکی الشفا در شهر غزه خبر داد.
حمله هوایی اسرائیل به اطراف بیمارستان الشفا غزه

به گزارش تابنا ک به نقل از تسنیم؛ شبکه خبری الجزیره از حمله هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به اطراف درب مجتمع پزشکی الشفا در شهر غزه خبر داد.

حمله هوایی اسرائیل بیمارستان شفا ارتش رژیم‌صهیونیستی غزه الجزیره
