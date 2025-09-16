لوکزامبورگ کشور فلسطین را به رسمیت می شناسد

به گزارش تابناک به نقل ایرنا؛ لوک فریدن (Luc Frieden) نخست وزیر و خاویر بتل (Xavier Bettel) وزیر خارجه لوکزامبورگ اعلام کردند که این کشور خود را آماده به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین تا اواخر ماه جاری میلادی و در طول نشستهای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک میکند.
جمعه گذشته، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامهای را تصویب کرد که «اعلامیه نیویورک» را درباره به رسمیت شناختن کشور فلسطین و پیشبرد راه حل دو کشوربه عنوان راهی برای برون رفت از درگیریها بین فلسطینیها و صهیونیستها تایید میکرد.
لوکزامبورگ با این تصمیم به جمع کشورهایی مانند کانادا پیوسته که قصد دارند کشور مستقل فلسطین را به رسمیت بشناسند.
دفتر مارک کارنی پیش از هشتادمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اواخر ماه جاری میلادی، بر قصد کشورش برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین تأکید کرد.
روز دوشنبه در جلسهای مجازی که به ریاست امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه برگزار شد، کارنی در واکنش به حملات رژیم اسرائیل به دوحه که نقض حاکمیت قطر است و خطر جدی برای تشدید درگیری در سراسر منطقه ایجاد میکند، همبستگی خود را با دوحه ابراز کرد.
نخست وزیر کانادا روز دوشنبه، قصد این کشور برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین را تکرار کرد.
تصمیم لوکزامبورگ و کانادا در به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین همزمان با اقدامات مشابهی از سوی برخی کشورهای دیگری مانند انگلیس، فرانسه، استرالیا و بلژیک انجام میشود. این در حالیست که کارشناسان به طور مکرر هشدار میدهند که حملات بی وقفه رژیم صهیونیستی به ساختارهای اقتصادی غزه لطمه وارد کرده و به بروز فاجعه اقتصادی منجر شده است.
همه گیری فقر در غزه
شبکه خبری الجزیره در این زمینه نوشت: کارشناسان سازمان ملل از جمله گزارشگر ویژه و سه نفر از کارشناسان مستقل این سازمان در بیانیهای اعلام کردند که زندگی اقتصادی در غزه به دلیل تخریب فیزیکی مطلق، محاصره و کوچ اجباری پی در پی، به شدت آسیب دیده است.
آنها درباره فاجعه اقتصادی ناشی از حملات بی وقفه رژیم صهیونی در غزه و «محاصره گستردهتر اقتصادی» اراضی اشغالی هشدار دادند و گفتند: باریکه تحت محاصره غزه با تخریب یا ویرانی داراییهای کشاورزی، صنعتی و تجاری مواجه است، نرخ بیکاری به بیش از ۸۰ درصد رسیده است، تولید ناخالص داخلی کاهش قابل توجهی داشته و تجارت متوقف شده است.
کارشناسان با اشاره به گزارش ماه گذشته طبقهبندی یکپارچه فاز امنیت غذایی (IPC) که مورد حمایت سازمان ملل متحد است و به طور رسمی قحطی را در بخشهایی از غزه اعلام کرده بود، نوشتند: فقر همهگیر و قحطی اعلام شده است.
کارشناسان مذکور عنوان کردند که در غزه بحران نقدینگی وجود دارد، زیرا اکثر بانکها و دستگاههای خودپرداز تخریب شدهاند، رژیم اسرائیل جریان ورود ارز جدید را مسدود کرده و دستمزدها در مقایسه با تورم نجومی ناشی از محاصره کامل، بسیار ناچیز است.
این چهار کارشناس خاطرنشان کردند که کرانه باختری اشغالی نیز تحت فشار مالی فزایندهای قرار دارد، زیرا رژیم صهیونیستی در نقض آشکار توافق اسلو به طور خودسرانه درآمدهای مالیاتی متعلق به تشکیلات خودگردان فلسطین را مسدود کرده است.
آنها تأکید کردند که رژیم اسرائیل تعهدات حقوق بشری و الزامات قانونی خود را به عنوان یک قدرت اشغالگر نقض کرده و مانع از تحقق حقوق جمعی مردم فلسطین برای خودمختاری اقتصادی و کنترل بر ثروت و منابع طبیعی میشود.
ژوئیه (تیر)، فرنچسکا آلبانزه گزارشگر ویژه سازمان ملل گزارشی را درباره وضعیت حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی فلسطین منتشر کرد و فهرست شرکتهایی که به رژیم صهیونیستی در آواره کردن فلسطینیها و جنگ نسلکشی آن علیه غزه، کمک میکنند، مشخص کرد.
دولت آمریکا پیشتر آلبانزه را به یهودستیزی و حمایت از تروریسم متهم کرده بود و سازمان ملل را تحت فشار قرار داد که وی را از سمت خود برکنار کند.
