برای حل این معما چه رکوردی را ثبت می کنید؟

در دنیای معما‌های ریاضی، گاهی اوقات پاسخ در ساده‌ترین الگو‌ها پنهان شده است. کافی است کمی دقت کنید تا به راز این اعداد پی ببرید. رکورد زمانی خود را در قسمت نظرات برایمان بنویسید.
به گزارش تابناک؛ در این معمای ریاضی، یک سری اعداد در دو ستون در یک دایره آبی دیده می شوند و شما باید رابطه منطقی بین اعداد سمت چپ و اعداد سمت راست را کشف کنید.

 آیا می توانید الگوی مخفی را پیدا کرده و عدد درست را جایگزین علامت سؤال کنید؟ این معمای ریاضی یک چالش ساده اما سرگرم کننده برای محک زدن هوش و مهارت حل مساله شماست.

باید بگوئیم که سریع ترین زمان حل این معما 10 ثانیه بوده است. شما چه رکوردی را ثبت می کنید؟!

پاسخ در پایین صفحه ارائه شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ: عدد 12 باید به جای علامت سوال قرار بگیرد. اعداد دو رقمی در ستون سمت راست حاصل جمع اعداد سه رقمی ستون سمت چپ هستند. در نتیجه، 5 + 1 + 6 برابر با 12 می شود.  

 


 

tabnak.ir/005ZgS