مجری سابق، آرشیو صداوسیما را فروخته است!

عادل فردوسیپور گفت:«من الان پنج شش سال است که با مزدک کوچکترین ارتباطی ندارم. اما امکان ندارد مزدک آرشیو صداوسیما را با خودش برده باشد.»
به گزارش تابناک، در حالی که رسول خطیبی این روزها به دلیل نتایجی که در مس رفسنجان گرفته و همچنین کنار گذاشتن چند بازیکن زیر تیغ انتقادات قرار دارد، ناگهان صحبت با عادل فردوسیپور را به سمت و سوی دیگری برد و با انتقاد تند از مزدک میرزایی مجری و گزارشگر سابق تلویزیون گفت:«تو که رفتی آنطرف و برای من حرف درست میکنی، تا دیروز که اینجا بودی من را به برنامهات دعوت میکردی که صحبت کنم. الان چطور رفتی آن سر دنیا و برای من حاشیه درست میکنی؟ من شنیدهام که 25 میلیون دلار از آرشیو صداوسیما را از مملکت بردهای و فروخته ای!»
عادل فردوسیپور هم بلافاصله در جواب این موضوع گفت:« من الان پنج شش سال است که با مزدک کوچکترین ارتباطی ندارم، نه تلفنی، نه هیچ ارتباط دیگری. ولی بسیار برای من عزیز و محترم است. من او را دوست دارم. امکان ندارد مزدک آرشیو صداوسیما را با خودش برده باشد. به عنوان همکاری که سالها در کنار هم بودیم و با هم کار کردیم دلم برایش به شدت تنگ شده اما با شناختی که از او دارم امکان ندارد چنین کاری کرده باشد.»
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید