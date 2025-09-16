به گزارش خبرنگار تابناک از استان هرمزگان «مهرداد حسن زاده» مدیرکل مدیریت بحران استان هرمزگان اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۳ مورد زمین لرزه در سطح استان هرمزگان توسط ایستگاه‌های لرزه نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۸ زمین لرزه بین ۳ تا ۳.۵ ریشتر و ۱۲ زمین لرزه بین ۳.۵ تا ۴ ریشتر و ۳ زمین لرزه بالای ۴ ریشتر رخ داده است.

وی افزود: این زمین لرزه‌ها عمدتاً در شهرستان‌های بندرلنگه، بستک، بندر خمیر، بندرعباس و حاجی آباد رخ داده است.

حسن زاده عنوان کرد: بیشترین فراوانی وقوع زمین لرزه‌ها در خرداد و مردادماه اتفاق افتاده است و بزرگترین زمین لرزه در تاریخ یکم تیرماه در منطقه سرگز احمدی با بزرگای ۴.۴ دهم ریشتر به وقوع پیوسته است.