کافه رستوران «کاریز» در بوستان نهج‌البلاغه که دو روز پیش به دلیل سرو مشروبات الکلی، برهنگی و برگزاری پارتی مختلط پلمب شده بود، برای همیشه تعطیل می‌شود.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ کافه رستوران «کاریز» در بوستان نهج‌البلاغه که دو روز پیش به دلیل سرو مشروبات الکلی، برهنگی و برگزاری پارتی مختلط پلمب شده بود، برای همیشه تعطیل می‌شود.

این اقدام در ادامه مطالبه جدی مردم برای برخورد قاطع با هنجارشکنی در کافه‌ها و رستوران‌ها صورت گرفت که بارها در قالب پویش‌های مردمی ثبت شده بود.

بر اساس اعلام یک مقام قضایی بلندپایه، مجازات متخلفان، تعطیلی دائمی واحد صنفی و حتی حبس مدیران است؛ چنان‌که مدیر متخلف «کاریز» نیز اکنون به دلیل ناتوانی در تأمین وثیقه سنگین در بازداشت به سر می‌برد.

