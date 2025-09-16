کافه رستوران «کاریز» در بوستان نهج‌البلاغه که دو روز پیش به دلیل سرو مشروبات الکلی، برهنگی و برگزاری پارتی مختلط پلمب شده بود، برای همیشه تعطیل می‌شود.

این اقدام در ادامه مطالبه جدی مردم برای برخورد قاطع با هنجارشکنی در کافه‌ها و رستوران‌ها صورت گرفت که بارها در قالب پویش‌های مردمی ثبت شده بود.

بر اساس اعلام یک مقام قضایی بلندپایه، مجازات متخلفان، تعطیلی دائمی واحد صنفی و حتی حبس مدیران است؛ چنان‌که مدیر متخلف «کاریز» نیز اکنون به دلیل ناتوانی در تأمین وثیقه سنگین در بازداشت به سر می‌برد.