میکاپ جسد زن بعد از قتل توسط همسرش

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح؛ تابستان سال گذشته مرد ۳۵ ساله‌ای با اورژانس تماس گرفت و اعلام کرد که همسرش حال نامساعدی دارد و احتمالا در حالت نشسته سکته کرده است. امدادگران اورژانس خیلی سریع خودشان را به خانه زن جوان به نام شیرین رساندند، اما او مدت زیادی بود که جانش را از دست داده بود به همین دلیل رسیدگی به ماجرا با تشخیص مرگ مشکوک شیرین از سوی نیرو‌های اورژانس در دستور کار تیم جنایی قرار گرفت.

خیلی سریع ماموران جنایی به همراه کارآگاهان پلیس و همچنین تیم تشخیص هویت پلیس آگاهی بالای سر جسد شیرین در خانه‌اش واقع در ورامین حاضر شدند و بررسی‌های ابتدایی کلید خورد. ماموران جنایی مشاهده کردند که جسد به حالت نشسته روی یک کاناپه قرار گرفته است و تیم تشخیص هویت در گزارش ابتدایی خود اعلام کردند که علت مرگ خفگی ناشی از انسداد راه تنفسی است و همچنین جسد بعد از وقوع جنایت روی کاناپه منتقل شده است.

همچنین ماموران تیم تشخیص هویت در نتیجه تن پیمایی اولیه اعلام کردند که لااقل سه روز از مرگ شیرین می‌گذرد. به این ترتیب جسد با دستور بازپرس جنایی به سردخانه پزشکی قانونی منتقل شد تا علت دقیق مرگ در نتیجه انجام آزمایش‌ها و معاینات لازم مشخص شود.

اولین مظنون

تحقیقات جنایی کلید خورد و بررسی قفل در ورودی نشان می‌داد کسی با زور وارد خانه نشده است. نخستین کسی که هدف بازجویی جنایی قرار گرفت شوهر شیرین به نام رضا بود. او در مورد نحوه مرگ همسرش اظهارات ضد و نقیضی عنوان کرد و زمانی که ماموران از او پرسیدند در سه روز اخیر کجا بودی که متوجه مرگ همسرت نشدی؛ گفت که به خاطر اختلافاتی که با شیرین داشتم زیاد به خانه نمی‌آمدم.

اما در ادامه مشخص شد که شیرین از ازدواج اول خود یک دختر ۱۰ ساله دارد که با پدرش زندگی می‌کند. این دختربچه در سه روز اخیر بار‌ها با مادرش تماس گرفته بود و یک بار بالاخره رضا جواب تلفن خانه را داده و به او گفته بود مادرت مشغول کار است و با تو تماس خواهد گرفت.

همین کافی بود که نوک پیکان اتهام به سمت رضا بچرخد و او تحت بازجویی‌های فنی و پلیسی قرار گرفت. سرانجام لب به اعتراف گشود و به قتل همسرش اعتراف کرد و گفت که در جریان درگیری با شیرین او را خفه کرده است. با تکمیل تحقیقات و انجام بازسازی صحنه جرم از سوی متهم، کیفرخواست پرونده توسط بازپرس جنایی صادر شده و رضا در شعبه سیزدهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه رفت.

در دادگاه

در ابتدای جلسه رسیدگی همسر سابق شیرین به عنوان قیم فرزند خردسال او تقاضای خود را به صورت ویدئو کنفرانس به دادگاه ارائه داد و گفت: «فرزند خردسال من ولی دم مادرش است و از جانب او تقاضای وجه المصالحه دارم.» در این قسمت متهم گفت: «آپارتمانی در ورامین به ارزش ۳ میلیارد تومان خریداری کرده که به نام دختر شیرین خواهد کرد تا رضایت او را جلب کند.».

اما پدر و مادر شیرین به عنوان دیگر اولیای دم پرونده قبلا تقاضای قصاص کرده بودند و در جلسه دادگاه حاضر نشدند. سپس نوبت به متهم رسید که برای دفاع از خود در جایگاه حاضر شود. او در شرح ماجرای جنایت گفت: «من و شیرین حدود سه سال بود که ازدواج کرده بودیم. در تمام مدت زندگی‌مان او اصلا به زندگی اهمیت نمی‌داد و به سر و وضعش نمی‌رسید.

خانه‌مان همیشه نامرتب بود و هیچ چیز سر جایش نبود. همه اینها به من این حس را می‌داد که دل همسرم به زندگی با من نیست. برای همین همیشه با هم اختلاف داشتیم. به او می‌گفتم اگر دلش جای دیگر است به من بگوید تا از هم جدا شویم، اما او به من انگ شکاک بودن می‌زد. حتی چند بار حس کرده بودم که پنهانی با شخصی صحبت می‌کند، اما می‌گفت با دخترم حرف می‌زنم.»

متهم در مورد روز حادثه گفت: «از این وضعیت خسته شده بودم و اختلاف ما هر روز بدتر می‌شد. روز حادثه شیرین در آشپزخانه مشغول کار بود که دوباره بحثمان شد. یک لحظه خون جلوی چشمم را گرفت و نمی‌دانم چه شد که او را در جریان درگیری خفه کردم. وقتی متوجه شدم دیگر نفس نمی‌کشد خیلی ترسیدم.

می‌خواستم وانمود کنم سکته کرده برای همین صورتش را آرایش کردم و موهایش را شانه زدم، یک لباس مرتب هم تنش کردم و او را روی کاناپه نشاندم تا اورژانس را خبر کنم، اما جرئت نمی‌کردم با کسی تماس بگیرم. سه روز با خودم کلنجار رفتم تا بالاخره دلم را به دریا زده و به اورژانس زنگ زدم. بعد هم راز ماجرا لو رفت.» قضات دادگاه بعد از شنیدن دفاعیات متهم و وکیل او ختم جلسه دادرسی را اعلام کرده و برای صدور رای وارد شور شدند.