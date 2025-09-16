En
توضیحات عراقچی درباره نتیجه نشست دوحه

وزیر امور خارجه گفت: آنچه جمهوری اسلامی ایران طی سال‌ها بارها هشدار داده بود اینکه تهدید اصلی منطقه، رژیم صهیونیستی است و تجاوزگری این رژیم پایانی ندارد؛ اکنون برای همگان آشکار شده است.
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره تأثیر نشست اضطراری دوحه بر شکل‌گیری اجماع جهان اسلام علیه تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی اظهار داشت: نشست دوحه در مقطع و شرایط حساسی برگزار شد و حضور کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب در بالاترین سطح ممکن، نشان‌دهنده توجه و اهمیتی است که دولت‌ها به شرایط جدید منطقه‌ای قائل هستند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی با تأکید بر اینکه تهدید رژیم صهیونیستی امروز به حقیقتی غیرقابل انکار برای همه کشورها تبدیل شده است، افزود: آنچه جمهوری اسلامی ایران طی سال‌ها بارها هشدار داده بود اینکه تهدید اصلی منطقه، رژیم صهیونیستی است و تجاوزگری این رژیم پایانی ندارد؛ اکنون برای همگان آشکار و مسلم شده و هیچ تردیدی نسبت به آن باقی نمانده است.

وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: بحث‌های جاری میان کشورهای منطقه، چه در سطح جمعی و چه در گفت‌وگوهای دوجانبه، عمدتاً بر این محور متمرکز است که چگونه می‌توان با این تهدید مقابله کرد. خوشحالیم که امروز شاهد شکل‌گیری یک اجماع منطقه‌ای و درک مشترک نسبت به تهدید اصلی هستیم و امیدواریم با حرکت دسته‌جمعی، وحدت و همکاری میان همه کشورهای منطقه، بتوانیم به‌طور مؤثر با این تهدید مقابله نمائیم.

وزیر امور خارجه در رابطه با میانجیگری قطر بین ایران و آمریکا گفت: کشورهای زیادی در حال تلاش هستند تا در این باره ایفای نقش کنند فقط هم قطر نیست؛ کشورهای منطقه هم این انگیزه را دارند تا این مشکل به شکل بهتری حل شود.

وی افزود: مساله مهم‌تر اینکه برای شروع مذاکره بحث میانجی مطرح نیست بلکه بحث اراده آمریکا برای آغاز مذاکرات میان دو کشور مهم است؛ اینکه بپذیرند بر اساس منافع متقابل که منافع دو طرف را دربرگیرد و بدون تهدید و ارعاب آغاز شود هر موقع به این نقطه برسند بقیه مسائل دیگر جز فرعیات است.

ادامه دارد…

