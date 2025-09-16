قیمت جدید طلا و سکه امروز ۲۵ شهریورماه

بررسی روند بازار طلا و سکه حاکی از آن است که طلا در کانال ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سکه در کانال ۹۲ میلیون تومان قرار دارد.

به گزارش تابناک؛ بازار طلا در حالی وارد روز سه‌شنبه، بیست و پنجم شهریورماه شد که هر گرم طلای ۱۸عیار ۸ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان قیمت پیدا کرده است که افزایش ۲۵۴ هزار تومانی قیمت را در طول ۲۴ ساعت گذشته نشان می‌دهد.

هر مثقال طلای ۱۸ عیار هم به نرخ ۳۷ میلیون و ۴۹۱ هزار تومان رسیده که از افزایش یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومانی قیمت حکایت دارد.

هر گرم طلای ۲۴ عیار در حدود ۱۱ میلیون و ۵۷۳ هزار تومان قیمت‌گذاری شده که ۳۳۹ هزار تومان افزایش قیمت داشته است. هر گرم طلای دست دوم نیز ۸ میلیون و ۵۶۴ هزار تومان در بازار قیمت‌گذاری شده است که افزایش ۲۵۳ هزار تومانی قیمت را نشان می‌دهد.

سکه ۹۲ میلیون تومان شد

در این میان، بازار سکه در حالی وارد روز سه‌شنبه، بیست و پنجم شهریورماه شد که سکه در کانال ۹۲ میلیون تومان قرار گرفته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد سکه امامی امروز در بازار با قیمت ۹۲ میلیون و ۷۸۵ هزار تومان دیده می‌شود که یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان گران شده است.

قیمت هر قطعه سکه‌بهار آزادی نیز ۸۶ میلیون و ۲۰ هزار تومان شده است که از افزایش یک میلیون و ۷۱۰ هزار تومانی قیمت حکایت دارد. نیم‌سکه اما با افزایش یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی، ۴۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قیمت پیدا کرده است.

ربع‌سکه هم با افزایش ۶۰۰ هزار تومانی، ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت خورده است. از سوی دیگر، سکه گرمی در بازار با افزایش ۱۰۰ هزار تومانی به قیمت ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان دیده می‌شود.