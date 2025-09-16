این مواد غذایی را در این فصل نخورید

تغذیه در فصل تابستان باید با هدف تأمین آب، الکترولیت‌ها و انرژی مورد نیاز بدن تنظیم شود. انتخاب هوشمندانه خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها نه‌تنها از بیماری‌های مرتبط با گرما جلوگیری می‌کند، بلکه باعث افزایش نشاط و عملکرد روزانه می‌شود.

در فصل تابستان، انتخاب غذا و نوشیدنی مناسب نقش مهمی در حفظ سلامت، انرژی و پیشگیری از بیماری‌های مرتبط با گرما دارد. تغذیه سبک، آبرسان، و سرشار از مواد مغذی می‌تواند بدن را در برابر گرما مقاوم‌تر کند و جلوی بروز مشکلاتی مانند گرمازدگی، سوءهاضمه و بی‌حالی را بگیرد.

در این زمینه توجه به سه نکته مفید است:

وعده‌های غذایی را سبک‌تر و بیشتر در طول روز تقسیم کنید

از غذا‌های تازه و خانگی استفاده کنید و از مصرف غذا‌های مانده پرهیز کنید

در صورت فعالیت زیاد یا تعریق شدید، مصرف نمک و پتاسیم را متعادل نگه داریدمواد غذایی مناسب برای تابستان:

۱. میوه‌های آبدار مانند هندوانه، خربزه، پرتقال، و توت‌فرنگی

۲. سبزیجات خنک‌کننده مانند خیار، کاهو، گوجه‌فرنگی، و کدو

۳. لبنیات سبک مانند دوغ، ماست کم‌چرب، و کشک

۴. نوشیدنی‌های سنتی ایرانی مانند آب‌دوغ‌خیار، خاکشیر، و شربت سکنجبین

۵. غذا‌های سبک مانند سوپ سبزیجات، آش، و سالاد‌های سرد

۶. آب‌میوه‌های طبیعی بدون شکر افزوده

۷. آب نارگیل و نوشیدنی‌های حاوی الکترولیت طبیعی

خوراکی‌هایی که باید محدود شوند:-

غذا‌های چرب، سرخ‌شده، و سنگین

- نوشیدنی‌های شیرین و گازدار-

-خوراکی‌های شور که باعث احتباس آب می‌شوند

- کافئین و الکل که باعث افزایش دفع آب از بدن می‌شوند