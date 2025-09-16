En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

این مواد غذایی را در این فصل نخورید

تغذیه در فصل تابستان باید با هدف تأمین آب، الکترولیت‌ها و انرژی مورد نیاز بدن تنظیم شود. انتخاب هوشمندانه خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها نه‌تنها از بیماری‌های مرتبط با گرما جلوگیری می‌کند، بلکه باعث افزایش نشاط و عملکرد روزانه می‌شود.
کد خبر: ۱۳۲۸۷۰۶
| |
621 بازدید
این مواد غذایی را در این فصل نخورید

در فصل تابستان، انتخاب غذا و نوشیدنی مناسب نقش مهمی در حفظ سلامت، انرژی و پیشگیری از بیماری‌های مرتبط با گرما دارد. تغذیه سبک، آبرسان، و سرشار از مواد مغذی می‌تواند بدن را در برابر گرما مقاوم‌تر کند و جلوی بروز مشکلاتی مانند گرمازدگی، سوءهاضمه و بی‌حالی را بگیرد.

در این زمینه توجه به سه نکته مفید است:

وعده‌های غذایی را سبک‌تر و بیشتر در طول روز تقسیم کنید

از غذا‌های تازه و خانگی استفاده کنید و از مصرف غذا‌های مانده پرهیز کنید

در صورت فعالیت زیاد یا تعریق شدید، مصرف نمک و پتاسیم را متعادل نگه داریدمواد غذایی مناسب برای تابستان:

۱. میوه‌های آبدار مانند هندوانه، خربزه، پرتقال، و توت‌فرنگی

۲. سبزیجات خنک‌کننده مانند خیار، کاهو، گوجه‌فرنگی، و کدو

۳. لبنیات سبک مانند دوغ، ماست کم‌چرب، و کشک

۴. نوشیدنی‌های سنتی ایرانی مانند آب‌دوغ‌خیار، خاکشیر، و شربت سکنجبین

۵. غذا‌های سبک مانند سوپ سبزیجات، آش، و سالاد‌های سرد

۶. آب‌میوه‌های طبیعی بدون شکر افزوده

۷. آب نارگیل و نوشیدنی‌های حاوی الکترولیت طبیعی

خوراکی‌هایی که باید محدود شوند:-

غذا‌های چرب، سرخ‌شده، و سنگین

- نوشیدنی‌های شیرین و گازدار-

-خوراکی‌های شور که باعث احتباس آب می‌شوند

- کافئین و الکل که باعث افزایش دفع آب از بدن می‌شوند

اشتراک گذاری
برچسب ها
مواد مغذی سلامت وعده غذایی
عکس: شباهت جالب پوشش سنتی زنان باسک اسپانیا با چادر ایرانی
دلایل صندلی خالی ایران در نشست فلسطین سازمان ملل/ تایید راهکار دو دولتی رسمیت به اشغالگری صهیونیست‌هاست
بازخوانی تاریخ؛ صادق قطب‌زاده: از پرواز ایرفرانس تا جوخه اعدام
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
یک روش ساده و راحت برای سنجش سلامت قلب
آیا آب نمک واقعاً برای کاهش وزن مؤثر است؟
آزمون‌ سلامت قلب در خانه
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۹۵ نظر)
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۳۷۱ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۳۹ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۶ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۸۳ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۷۱ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۱ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۶ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۶ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۵۱ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۰ نظر)
نفیسه کوهنورد: همه اتفاقات به نفع ایران شد!  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005Zek
tabnak.ir/005Zek