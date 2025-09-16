این مواد غذایی را در این فصل نخورید

در فصل تابستان، انتخاب غذا و نوشیدنی مناسب نقش مهمی در حفظ سلامت، انرژی و پیشگیری از بیماریهای مرتبط با گرما دارد. تغذیه سبک، آبرسان، و سرشار از مواد مغذی میتواند بدن را در برابر گرما مقاومتر کند و جلوی بروز مشکلاتی مانند گرمازدگی، سوءهاضمه و بیحالی را بگیرد.
در این زمینه توجه به سه نکته مفید است:
وعدههای غذایی را سبکتر و بیشتر در طول روز تقسیم کنید
از غذاهای تازه و خانگی استفاده کنید و از مصرف غذاهای مانده پرهیز کنید
در صورت فعالیت زیاد یا تعریق شدید، مصرف نمک و پتاسیم را متعادل نگه داریدمواد غذایی مناسب برای تابستان:
۱. میوههای آبدار مانند هندوانه، خربزه، پرتقال، و توتفرنگی
۲. سبزیجات خنککننده مانند خیار، کاهو، گوجهفرنگی، و کدو
۳. لبنیات سبک مانند دوغ، ماست کمچرب، و کشک
۴. نوشیدنیهای سنتی ایرانی مانند آبدوغخیار، خاکشیر، و شربت سکنجبین
۵. غذاهای سبک مانند سوپ سبزیجات، آش، و سالادهای سرد
۶. آبمیوههای طبیعی بدون شکر افزوده
۷. آب نارگیل و نوشیدنیهای حاوی الکترولیت طبیعی
خوراکیهایی که باید محدود شوند:-
غذاهای چرب، سرخشده، و سنگین
- نوشیدنیهای شیرین و گازدار-
-خوراکیهای شور که باعث احتباس آب میشوند
- کافئین و الکل که باعث افزایش دفع آب از بدن میشوند
