انفجار و آتش‌سوزی شدید و دلخراش پژو در فریمان

فرماندار فریمان گفت: امروز دوشنبه انفجار مخزن گاز مایع (ال پی جی) خودرو پژو ۴۰۵ در جاده فریمان ۲ کشته و یک مصدوم برجا گذاشت.
به گزارش تابناک، مهدی ناصری روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: نشت گاز مایع از مخزن ال پی جی خودروی پژو ۴۰۵ در حوالی ساعت ۱۸ در جاده تربت جام -فریمان در نزدیکی «برات آباد» موجب انفجار مخزن، آتش سوزی و واژگونی خودرو شد.

وی اضافه کرد: ۲ سرنشین خودرو که مادر و پسر جوانی بودند در اثر انفجار و آتش سوزی جان باختند و راننده با سوختگی شدید برای درمان به بیمارستان امام رضا(ع) مشهد منتقل شد.

فرماندار فریمان ادامه داد: در این خودرو به شکل غیراستاندارد و ناایمن از مخزن گاز مایع برای تامین سوخت استفاده می شد و نشست گاز در این خودرو به عنوان علت اولیه حادثه اعلام شده است.

