جولانی در سخرانی خود اشاره‌ی جزئی و گذرا به تجاوزات رژیم صهیونیستی به سوریه داشت و گفت نزدیک به ۹ ماه است که رژیم اسرائیل تجاوزاتش را به خاک سوریه ادامه می‌دهد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، احمد الشرع (جولانی) که به منظور شرکت در نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی و عربی به دوحه سفر کرده است، در سخنرانی خود که تنها ۵۵ ثانیه به طول انجامید، گفته است این از نوادر تاریخ بوده که شخص مذاکره کننده کشته شود و میانجی هدف حمله قرار گیرد.

وی ادامه داد در کنار قطر ایستاده‌ایم و از مواضع عدالت خواهانه‌ی آن حمایت می‌کنیم.

جولانی در سخرانی خود اشاره‌ی جزئی و گذرا به تجاوزات رژیم صهیونیستی به سوریه داشت و گفت نزدیک به ۹ ماه است که رژیم اسرائیل تجاوزاتش را به خاک سوریه ادامه می‌دهد و در غزه نیز تجاوزات این رژیم کماکان ادامه دارد.

رئیس موقت سوریه سخنرانی خود را با جملاتی قصار به پایان رساند و گفت هیچ ملتی گرد هم نیامده مگر اینکه قدرتش فزونی یافته است، و هیچ ملتی پراکنده نشده مگر اینکه تضعیف شده است.

پیش از این تمیم بن حمد بن خلیفه آل‌ثانی، امیر قطر در سخنرانی خود در نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی و عربی اشاره‌ای به اقدامات رژیم صهیونیستی در سوریه داشت و گفت اسرائیل در حال تجزیه سوریه است و نقشه‌هایش هرگز عملی نخواهد شد.

گفتنی است نشست اضطراری سران کشورهای عربی و اسلامی امروز در دوحه در واکنش به تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به خاک این کشور آغاز شد و سران کشورها دیدگاه‌های خود را در خصوص جنایات رژیم اشغالگر در منطقه و لزوم توقف آن بیان داشتند.