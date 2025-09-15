به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، احمد الشرع (جولانی) که به منظور شرکت در نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی و عربی به دوحه سفر کرده است، در سخنرانی خود که تنها ۵۵ ثانیه به طول انجامید، گفته است این از نوادر تاریخ بوده که شخص مذاکره کننده کشته شود و میانجی هدف حمله قرار گیرد.
وی ادامه داد در کنار قطر ایستادهایم و از مواضع عدالت خواهانهی آن حمایت میکنیم.
جولانی در سخرانی خود اشارهی جزئی و گذرا به تجاوزات رژیم صهیونیستی به سوریه داشت و گفت نزدیک به ۹ ماه است که رژیم اسرائیل تجاوزاتش را به خاک سوریه ادامه میدهد و در غزه نیز تجاوزات این رژیم کماکان ادامه دارد.
رئیس موقت سوریه سخنرانی خود را با جملاتی قصار به پایان رساند و گفت هیچ ملتی گرد هم نیامده مگر اینکه قدرتش فزونی یافته است، و هیچ ملتی پراکنده نشده مگر اینکه تضعیف شده است.
پیش از این تمیم بن حمد بن خلیفه آلثانی، امیر قطر در سخنرانی خود در نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی و عربی اشارهای به اقدامات رژیم صهیونیستی در سوریه داشت و گفت اسرائیل در حال تجزیه سوریه است و نقشههایش هرگز عملی نخواهد شد.
گفتنی است نشست اضطراری سران کشورهای عربی و اسلامی امروز در دوحه در واکنش به تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به خاک این کشور آغاز شد و سران کشورها دیدگاههای خود را در خصوص جنایات رژیم اشغالگر در منطقه و لزوم توقف آن بیان داشتند.
