پیام ترامپ در آستانه نشست مهم فدرال رزرو آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در این پیام که در شبکه اجتماعی وی موسوم به «تروث سوشال/Truth Social» منتشر شد، از جروم پاول، رئیس فدرال رزرو خواست تا نه‌تنها نسبت به این کار اقدام کند، بلکه نرخ بهره را بیشتر از آنچه در سر دارد، کاهش دهد.

ترامپ در این پیام خطاب به پاول نوشت: خیلی دیر است؛ نرخ بهره باید همین حالا کاهش یابد و این کاهش باید بیشتر از آنچه(پاول) در سر داشت، باشد. (بازار) مسکن اوج خواهد گرفت!!!

پیام ترامپ درباره نرخ بهره در حالی منتشر شده است که هرگونه تصمیم فدرال رزرو در نشست آخر هفته(۱۷ سپتامبر-۲۶ شهریور) می‌تواند روی قیمت کامودیتی‌هایی همچون طلا تاثیر مستقیم بگذارد.

قیمت طلا امروز در آستانه نشست سیاستگذاری فدرال رزرو، روی ۳۶۴۴.۰۷ دلار تثبیت شد. طلا هفته گذشته حدود ۱.۶ درصد افزایش قیمت داشت و سه‌شنبه هفته گذشته نیز به رکورد ۳۶۷۳.۹۵ دلار رسید.

معاملات آتی طلا برای تحویل در ماه دسامبر نیز امروز با افت جزئی ۰.۱ درصدی، با قیمت ۳۶۸۱ دلار انجام شد.

ریکاردو اوانجلیستا، تحلیلگر ارشد در کارگزاری «اکتیوتریدز/ActivTrades» می‌گوید که «انتظار می‌رود که فدرال رزرو نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه (معادل ۰.۰۱ درصد) کاهش دهد. با این حال، تردیدهایی درباره لحن پاول در پایان این نشست و دستورالعمل‌های او برای تصمیمات آینده در حوزه سیاست‌گذاری، وجود دارد.»