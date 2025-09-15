En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پیام ترامپ در آستانه نشست مهم فدرال رزرو آمریکا

رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در فضای مجازی، رئیس بانک مرکزی این کشور(فدرال رزرو) را ترغیب کرد تا نرخ بهره را هر چه سریع‌تر کاهش دهد.
کد خبر: ۱۳۲۸۶۸۳
| |
455 بازدید
پیام ترامپ در آستانه نشست مهم فدرال رزرو آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در این پیام که در شبکه اجتماعی وی موسوم به «تروث سوشال/Truth Social» منتشر شد، از جروم پاول، رئیس فدرال رزرو خواست تا نه‌تنها نسبت به این کار اقدام کند، بلکه نرخ بهره را بیشتر از آنچه در سر دارد، کاهش دهد.

ترامپ در این پیام خطاب به پاول نوشت: خیلی دیر است؛ نرخ بهره باید همین حالا کاهش یابد و این کاهش باید بیشتر از آنچه(پاول) در سر داشت، باشد. (بازار) مسکن اوج خواهد گرفت!!!

پیام ترامپ درباره نرخ بهره در حالی منتشر شده است که هرگونه تصمیم فدرال رزرو در نشست آخر هفته(۱۷ سپتامبر-۲۶ شهریور) می‌تواند روی قیمت کامودیتی‌هایی همچون طلا تاثیر مستقیم بگذارد.

قیمت طلا امروز در آستانه نشست سیاستگذاری فدرال رزرو، روی ۳۶۴۴.۰۷ دلار تثبیت شد. طلا هفته گذشته حدود ۱.۶ درصد افزایش قیمت داشت و سه‌شنبه هفته گذشته نیز به رکورد ۳۶۷۳.۹۵ دلار رسید.

معاملات آتی طلا برای تحویل در ماه دسامبر نیز امروز با افت جزئی ۰.۱ درصدی، با قیمت ۳۶۸۱ دلار انجام شد.

ریکاردو اوانجلیستا، تحلیلگر ارشد در کارگزاری «اکتیوتریدز/ActivTrades» می‌گوید که «انتظار می‌رود که فدرال رزرو نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه (معادل ۰.۰۱ درصد) کاهش دهد. با این حال، تردیدهایی درباره لحن پاول در پایان این نشست و دستورالعمل‌های او برای تصمیمات آینده در حوزه سیاست‌گذاری، وجود دارد.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ترامپ بانک مرکزی آمریکا فدرال رزرو خبر فوری
دلایل صندلی خالی ایران در نشست فلسطین سازمان ملل/ تایید راهکار دو دولتی رسمیت به اشغالگری صهیونیست‌هاست
بازخوانی تاریخ؛ صادق قطب‌زاده: از پرواز ایرفرانس تا جوخه اعدام
توافق ایران و آژانس زیر تیغ انتقادات؛ دلیل موضع تند «عراقچی» علیه اروپا
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دستور ترامپ به جروم پاول برای کاهش نرخ بهره
ورشکستگی‌های آمریکا در بحران کرونا رکورد می‌زند
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۹۳ نظر)
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۲۳۱ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۳۶ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۴ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۷۰ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۱ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۶ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۶ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۰ نظر)
نفیسه کوهنورد: همه اتفاقات به نفع ایران شد!  (۳۹ نظر)
تصاویر جشن تولد 52 سالگی ژیلا صادقی در آمریکا  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005ZeN
tabnak.ir/005ZeN