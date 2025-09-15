اسلامی: ملت ایران تهدیدپذیر نیست

رییس سازمان انرژی اتمی ایران با تاکید بر پایبندی ایران به تعهدات بین‌المللی، اقدام آمریکا و اسراییل و دیگر کشورهای اروپایی را در حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران، غیرقانونی و ظالمانه خواند و هشدار داد که بی‌عملی آژانس به معنای پذیرش قانون جنگل در عرصه جهانی است.

به گزارش تابناک، «محمد اسلامی» معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی روز دوشنبه و در حاشیه شصت و نهمین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اظهار کرد: کنفرانس عمومی آژانس، یکی از مهم‌ترین اجلاس‌های سازمان ملل متحد است که سالانه در وین برگزار می‌شود. نکته‌ای که برای ما بسیار حائز اهمیت بود، توانایی ترسیم واضح شرایطی است که به‌طور غیرقانونی، ظالمانه و با گستاخی توسط سه کشور اروپایی، اسراییل و آمریکا علیه کشور ما رقم خورده است. ما تلاش کردیم این واقعیت را به روشنی بیان کنیم و مواضع کشورمان را به گوش جهانیان برسانیم.

وی افزود: در همین راستا اعلام کردیم که ملت ایران نه تهدیدپذیر است و نه تسلیم شدنی؛ دانش صنعت هسته‌ای کشورمان بومی و مستقل است و با بمباران و ترور از بین نخواهد رفت. این هشدار را به جهان دادیم که بی‌عملی آژانس و عدم محکومیت این حملات، هم در شورای حکام و هم در شورای امنیت سازمان ملل، که تحت تاثیر آمریکا و نفوذ اسراییل صورت گرفت، به معنای ضربه زدن به حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد و قوانین و اساسنامه آژانس است. عدم محکومیت این اقدامات یعنی پذیرش قانون جنگل در عرصه جهانی.

رییس سازمان انرژی اتمی ایران ادامه داد: ما در سخنرانی و پیش‌نویس قطعنامه‌ای که تهیه کردیم، به این موضوعات پرداختیم. این پیش نویس مورد استقبال تعدادی از کشورهای عضو آژانس قرار گرفته است؛ اگرچه آمریکا نامه‌ای سنگین به آژانس نوشته و تهدید کرده در صورت درج این قطعنامه در دستور کار، آژانس را تحریم کرده و بودجه آن را قطع خواهد کرد.

وی اضافه کرد: ما از اعضای کنفرانس خواستیم به این قطعنامه رأی مثبت دهند و بیش از این اجازه ندهند منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل آسیب ببیند و قانون زور و جنگل بر کشورها حاکم شود.

اسلامی تصریح کرد: نکته مهم دیگر این بود که به ویژه به سه کشور اروپایی اعلام کردیم که شما به تعهدات خود عمل نکرده‌اید، بنابراین حق مطالبه ندارید. ایران به تعهدات قطعنامه ۲۲۳۱ پایبند بوده است. این قطعنامه باید تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ خاتمه یابد و پرونده هسته‌ای ایران بسته شود. تلاش مجدد با نفوذ اسراییل و فشار آمریکا برای استفاده از ساز وکار ماشه، غیرقانونی و محکوم بوده و فاقد وجاهت حقوقی است.

وی ضمن اشاره به پروپاگاندایی که تلاش دارد وانمود کند ایران رابطه خود با آژانس را قطع کرده است، افزود: ایران همچنان عضو آژانس و معاهده NPT است و قوانین و مقررات مربوط را برای خود لازم‌الاجرا می‌داند. اما در ضوابط آژانس، در شرایط بحرانی، بند مشخصی برای رفتار در صورت حمله نظامی و برهم خوردن امنیت وجود ندارد.

معاون رییس جمهور ادامه داد: همه کشورها باید به این فکر کنند که اگر چنین حادثه‌ای برای هر کشوری رخ دهد، چه رویه‌ای باید در دستور کار قرار گیرد. بر اساس توافقی که بین ایران و آژانس به امضای وزیر محترم امور خارجه و مدیرکل آژانس رسید، قرار است رویه‌ای جدید در این زمینه خلق شود که در شرایط غیرعادی چگونه بازرسی‌ها باید انجام پذیرد. ما به این بازرسی‌ها معتقدیم، اما بازرسی‌ای که منافع و امنیت ملت ایران، سایت‌های هسته‌ای و دانشمندان و کارکنانمان را تضمین کند؛ همان‌گونه که در قانون مجلس شورای اسلامی نیز بر آن تاکید شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این مراحل و شرایط نیازمند ممارست و پیگیری مستمر، به دور از هیجان‌زدگی است تا اجازه ندهیم کشورمان متهم شود. نباید منفعل باشیم بلکه باید برخوردی فعال و روشنگرانه داشته باشیم.