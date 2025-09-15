En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
سخنان رئیس جمهور لبنان در اجلاس دوحه

رئیس‌جمهور لبنان خواستار صلح با اسرائیل شد!

عون رئیس جمهور لبنان در سخنانی در اجلاس دوحه گفت: هدف واقعی از تجاوز به دوحه، مفهوم میانجی‌گری و اصل حل مسائل از طریق گفتگو است.
کد خبر: ۱۳۲۸۶۵۲
| |
1363 بازدید

رئیس‌جمهور لبنان خواستار صلح با اسرائیل شد!

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، جوزف عون رئیس جمهور لبنان در سخنانی در اجلاس دوحه گفت: هدف واقعی از تجاوز به دوحه، مفهوم میانجی‌گری و اصل حل مسائل از طریق گفتگو است.

وی افزود: من اینجا هستم تا بگویم که وضعیت پس از تجاوز به دوحه کاملا روشن شده و پاسخ به آن نیز باید به همان روشنی باشد.

رئیس جمهور لبنان تاکید کرد: باید با موضعی واحد به نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل برویم.

جوزف عون بیان کرد: به جهان بگوییم که ما آماده صلح مطابق با طرح صلح عربی هستیم که حمایت بین‌المللی گسترده‌ای یافته است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
قطر دوحه سازمان همکاری اسلامی جوزف عون لبنان اسرائیل خبر فوری
دلایل صندلی خالی ایران در نشست فلسطین سازمان ملل/ تایید راهکار دو دولتی رسمیت به اشغالگری صهیونیست‌هاست
بازخوانی تاریخ؛ صادق قطب‌زاده: از پرواز ایرفرانس تا جوخه اعدام
توافق ایران و آژانس زیر تیغ انتقادات؛ دلیل موضع تند «عراقچی» علیه اروپا
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: دیدار رؤسای جمهور ایران و تاجیکستان در دوحه
عکس: دیدار پزشکیان و جوزف عون، رئیس جمهور لبنان
عکس | دیدار پزشکیان با امیر قطر
اردوغان: نتانیاهو قصد دارد منطقه را به هرج و مرج بکشاند
عراقچی: در کنار قطر و در برابر تهدیدات منطقه هستیم
نتانیاهو به دنبال تبدیل منطقۀ عربی به حوزۀ نفوذ اسرائیل است
ایران، قطر را به عنوان میانجی انتخاب کرد
موضع اتحادیه عرب در برابر تجاوز اسرائیل به قطر
یادداشت حماس به وزرای خارجه حاضر در نشست دوحه
نتانیاهو: حملهٔ ما به دوحه موفق بود!
در سازمان ملل سکوت نکنید؛ جهان باید بداند ایران قربانی دیپلماسی‌ستیزی شد
اعراب خلیج فارس اکنون اسرائیل را تهدید اصلی می‌بینند نه ایران/ حالا امریکا «سواری مجانی» می‌گیرد
دیدار وزرای امور خارجه ایران و لبنان + عکس
اظهارات نخست‌وزیر قطر در نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی
پزشکیان: هیچ کشور اسلامی از تجاوز رژیم اسرائیل در امان نیست
نشست دوحه؛ بیانیه‌ای بی‌اثر بدون هیچ اقدامی!
دوحه: حق مشروع برای پاسخ به اسرائیل برای ما محفوظ است
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۹۳ نظر)
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۲۳۱ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۳۶ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۴ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۷۰ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۱ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۶ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۶ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۰ نظر)
نفیسه کوهنورد: همه اتفاقات به نفع ایران شد!  (۳۹ نظر)
تصاویر جشن تولد 52 سالگی ژیلا صادقی در آمریکا  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005Zds
tabnak.ir/005Zds