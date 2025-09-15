۹۰ سؤال از وزیر کار در سامانه مجلس ثبت شده است

عضو کمیسیون اجتماعی، با اشاره به گستردگی وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از ناکامی این وزارتخانه در مدیریت حوزه‌های مهم خبر داد و گفت: تاکنون ۹۰ سؤال از سوی نمایندگان مجلس از وزیر کار مطرح شده است.

به گزارش تابناک، سیدحمیدرضا کاظمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار صبح مجلس گفت: با توجه به وظایفی که وزارت کار بر عهده دارد، این وزارتخانه باید با ساماندهی و سازماندهی نیروهای مجرب و توانمند، مأموریت‌های مهم خود را به درستی انجام می‌داد اما در این زمینه موفق نبوده است.

وی افزود: ناتوانی در مدیریت، استفاده از افراد ضعیف در جایگاه‌های مهم، مشکلات بازنشستگان و مسئله اشتغال از جمله مواردی است که وزیر برنامه خاصی برای آنها ندارد و به همین دلیل ما جمعی از نمایندگان استیضاح ایشان را امضا کردیم، چون توان انجام این کار را ندارند و موفق نبوده‌اند.

نماینده مردم پلدختر گفت: در شرایط سخت کنونی باید از ظرفیت‌ها به شکل بهینه استفاده شود و نیروهای توانمند به کار گرفته شوند تا این ظرفیت‌ها ساماندهی شود.

عضو کمیسیون اجتماعی تصریح کرد: انتصابات آقای وزیر نیز با توجه به زدوبندهایی که در حوزه‌های مختلف انجام شده، محل ایراد است. در مجموعه‌هایی همچون شستا، صندوق بازنشستگی و حتی ستاد وزارتخانه، آن‌طور که باید و شاید وظایف به درستی انجام نشده است.

وی در ادامه با اشاره به موضوع نخست افزود: عدم توجه به بازدهی سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی مسئله مهم دیگری است. دارایی‌های این صندوق‌ها بسیار زیاد است اما بازدهی آنها پایین بوده و از سرمایه‌ها بهره‌برداری درست نمی‌شود.

کاظمی خاطرنشان کرد: هیچ اقدامی درخصوص آماده‌سازی شرکت‌های بورسی و غیربورسی برای اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم در یک سال گذشته انجام نشده است.

وی افزود: بلاتکلیفی ساختار مدیریتی و حقوق صاحبان سهام بسیاری از شرکت‌ها به علت تصمیم‌گیری در کمیته‌های بی‌اثر و غیرتخصصی است. به جای تشکیل کمیته‌های تخصصی که تصمیمات درست در حوزه شرکت‌ها بگیرند، کارها معطل مانده و اقدامی انجام نمی‌شود. همچنین تعداد زیادی از شرکت‌ها برخلاف قانون تجارت و به صورت سلیقه‌ای اداره می‌شوند.

نماینده مردم پلدختر ادامه داد: ساختار مدیریتی نامناسب صندوق‌ها و به‌کارگیری افراد فاقد تخصص در قبال بازنشستگان هم مشکل دیگر است. به عنوان مثال صندوق بازنشستگان تاکنون چهار مدیر عوض کرده است، در حالی که باید از متخصصان استفاده شود تا ثبات مدیریتی ایجاد گردد.

کاظمی گفت: اکنون حدود ۹۰ سؤال از نمایندگان در کمیسیون اجتماعی مطرح است که وزیر باید به آنها پاسخ دهد. اگر عملکرد وزارتخانه و وزیر درست بود، چنین سؤالاتی مطرح نمی‌شد.