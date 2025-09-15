سیروس پرهام درگذشت

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ هرمز همایونپور، مترجم، روزنامهنگار و همسر خواهر سیروس پرهام، به ایسنا گفت او عصر امروز (دوشنبه، ۲۴ شهریورماه) بر اثر کهولت سن در منزل خود از دنیا رفته است.
به گفته همایونپور، هنوز زمان مراسم تشییع و خاکسپاری پرهام مشخص نیست.
سیروس پرهام متولد سوم بهمنماه ۱۳۰۷ در شیراز، مترجم، ویراستار، منتقد ادبی، هنرشناس، فرششناس و از بنیانگذاران سازمان اسناد ملی ایران بود. او مدرک لیسانس خود را در سال ۱۳۳۰ از دانشگاه تهران و دکتری را در سال ۱۳۳۳ از دانشگاه برکلی در رشته علوم سیاسی گرفته و در زمره کسانی بود که برای نخستین بار در ایران به شیوه نقد ادبیِ غربی به این کار پرداختند. پرهام همچنین از نخستین ویراستاران ایرانی و اولین ویراستار موسسه انتشارات فرانکلین (علمی و فرهنگی امروز) بود.
از آثار سیروس پرهام میتوان به «رئالیسم و ضدرئالیسم در ادبیات»، «کتابهایی که دنیا را تغییر دادند» (ویراستار)، «دستبافهای عشایری و روستایی فارس» (به همراه سیاوش آزادی)، «شاهکارهای فرشبافی فارس»، «گزیده اشعار والت ویتمن» و «ای آنکه اکنون مرا در دست داری» اشاره کرد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید