۲۶/شهريور/۱۴۰۴
Wednesday 17 September 2025
۰۵:۴۴
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
ورزشی
»
ورزشی
بازدید
1936
1936
بازدید
پ
اینفوتابناک| پرافتخارترین آزادکاران ایران در مسابقات جهانی
کد خبر:
۱۳۲۸۶۳۴
تاریخ انتشار:
۲۴ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۶:۳۶
15 September 2025
کد خبر:
۱۳۲۸۶۳۴
|
۲۴ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۶:۳۶
15 September 2025
|
1936
بازدید
1936
بازدید
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
اشتراک گذاری
برچسب ها
اینفوتابناک
آزادکاران
مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵
مسابقات جهانی
امیرحسین زارع
رودربایستی پزشکیان در انتخاب کابینه کشور را گرفتار کرد / تا دیر نشده مردم را حفظ کنید! / اعتدال صراط مستقیم و تندروی تیشه به ریشه انسجام میزند
با بیانیه نمیشود جلوی تجاوز اسرائیل را گرفت/اگر صهیونیسم مهار نشود همه کشورها در معرض تهدیدند/ناتوی اسلامی؛ راه مقابله با تجاوزات صهیونیستی
پشت پرده اصرار وزارت جهاد کشاورزی به کشت فراسرزمینی/ نگران معیشت مردم هستید یا سنگ عدهای را به سینه میزنید؟
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بحرین میزبان تاریخی مسابقات جهانی کشتی ۲۰۲۶ شد
تبریک زاکانی به تیم ملی کشتی آزاد پس از قهرمانی جهان
اینفوتابناک | نتایج نهایی آزادکاران ایران
پیام رهبر انقلاب به قهرمانان تیم ملی کشتی آزاد
محمد نخودی برنز جهانی را تصاحب کرد
نبرد نیمهنهایی؛ رحمان برای ایران، پیمان برای کانادا
رحمان عموزاد با شکست حریف هندی راهی نیمهنهایی شد
امیرحسین فیروزپور گام به نیمهنهایی گذاشت
صحبتهای امیرحسین زارع پس از کسب مدال طلا
تصاویری از حرکت تماشایی علی مومنی که همه را به وجد آورد!
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی
# مرگ ترامپ
# مکانیسم ماشه
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# پل ترامپ
# حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال میشود؟
فعال میشود
فعال نمیشود
تمدید میشود
الی گشت
آخرین اخبار
روش تهیه موچی ژاپنی؛ دسری نرم و خوشمزه
عکس دستهجمعی چهرهها در مراسم ختم امید جهان
دلمه سیبزمینی شکمپر
درباره خیانت خواننده نخراشیده داخلی به معین!
شب جادویی و پرماجرا؛ کامبک رئالمادرید، تساوی جنونآمیز یوونتوس و چند شگفتی!
جنون تازه زیبایی؛ تزریق اسپرم ماهی سالمون به صورت!
از آدمهای شوخطبع پنهان چه می دانید؟!
برای حل این معما چه رکوردی را ثبت می کنید؟
پیغام وزیر دفاع عربستان پس از دیدار با علی لاریجانی
رونمایی mUSD؛ رمزارز اختصاصی کیف پول متامسک
پیشبینی دیوید بکام در لیگ قهرمانان اروپا
ماجرای خرس ساواک واقعیت داشت یا نه؟/نام آنخرس منیژه بود!
بمباران هوایی مقر بازماندههای داعش در عراق
ادامه ناکامیهای سپاهان در مسابقات آسیایی
محکومیت سیاستهای مزورانه آمریکا در قبال ایران
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
خرید سرور اچ پی hp فیزیکی
بیمه شخص ثالث ایران
آژانس مسافرتی مهر پرواز
بلیط هواپیما چارتر
تور
دانلود اهنگ جدید
ثبت شرکت
متخصص ارتودنسی
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!
جگر مرغ: گنجینه فواید یا انبار سموم؟
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمیتواند بخواند
مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد
پیام معنادار ترامپ به قطر درباره حمله اسرائیل
عمو رشید: بچههایم نصیحتم میکردند که سنگین باشم!
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان
رتبه جدید ایران در رنکینگ جهانی والیبال
خودرو با چراغ روشن بنزین چند کیلومتر راه میرود؟
نشانههای قریب الوقوع بودن جنگ ایران و اسرائیل چیست؟
خبر خوش: تغییرات بزرگ یارانهای در راه است
تصاویر بدرقه شبانه پیکر «امید جهان» در بم
نخودی و فیروزپور برنز گرفتند، امامی پنجم شد/ قهرمانی ایران پس از طلسم ۱۲ ساله + فیلم
واکنش دیوید تیلور به پیروزی شاگردش مقابل قاسمپور
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!
(۴۰۲ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18
(۱۳۹ نظر)
وقتی دعاهای خاخامها و موشکها با هم میرسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!
(۱۲۳ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمیتواند بخواند
(۱۱۶ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد
(۱۰۷ نظر)
عراقچی محل اورانیومهای ایران را اعلام کرد
(۷۱ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر
(۶۶ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!
(۶۳ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!
(۵۸ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟
(۵۸ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن
(۵۷ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!
(۵۶ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده
(۴۱ نظر)
تصاویر جشن تولد 52 سالگی ژیلا صادقی در آمریکا
(۴۰ نظر)
نفیسه کوهنورد: همه اتفاقات به نفع ایران شد!
(۳۹ نظر)
tabnak.ir/005Zda
tabnak.ir/005Zda
کپی شد