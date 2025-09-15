En
رحمان عموزاد با شکست حریف هندی راهی نیمه‌نهایی شد

رحمان عموزاد با شکست حریف هندی راهی نیمه‌نهایی شد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ «رحمان عموزاد» در یک‌چهارم وزن ۶۵ کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان با نتیجه ۶ بر ۵ سوجیت سوجیت از هند به پیروزی رسید و راهی نیمه‌نهایی شد.

رحمان عموزاد نیمه نهایی مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵
